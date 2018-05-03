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Как выглядит «Дубравная» за шесть дней до открытия
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Как выглядит «Дубравная» за шесть дней до открытия 

Казанский Портал 1 час назад
Станцию метро «Дубравная», вероятнее всего, откроют 9 мая. Выходы из станции захламлены строительным мусором. Повсюду лужи, ямы и грязь.
Как выглядят выходы из «Дубравной». Фото: e-Kazan.ru  Как выглядят выходы из «Дубравной». Фото: e-Kazan.ru  Как выглядят выходы из «Дубравной». Фото: e-Kazan.ru  Как выглядят выходы из «Дубравной». Фото: e-Kazan.ru  Как выглядят выходы из «Дубравной». Фото: e-Kazan.ru  Метростроевцы о проблеме знают. В конце апреля они предсказывали: помешать благоустройству территории вокруг выходов из метро может только плохая погода. Она и помешала. При этом значительный фронт оставшихся работ приходится именно на благоустройство. На большой территории уложат брусчатку, асфальт, разобьют газон, посадят деревья и кустарники.
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