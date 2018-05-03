Ещё
Жительница Соснового Бора спасла неясыть от стаи ворон
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: 103 года строгого режима
Пока вы спали: 103 года строгого режима

Жительница Соснового Бора спасла неясыть от стаи ворон 

Ivyborg.ru 1 час назад
Жительница Соснового Бора Ленинградской области спасла неясыть, пострадавшую после нападения стаи ворон.
Как сообщает организация помощи бездомным животным «Котопес», дикая птица летала около школы №5 в Сосновом Бору, пытаясь отбиться от стаи диких ворон. Случайная прохожая отогнала птиц и передала неясыть волонтерам «Котопса». После этого птицу отвезли в ветеринарную клинику Санкт-Петербурга, где ее сразу же поместили в кислородную камеру. Когда пострадавшая пришла в чувства, ее отправили в центр «Сирин» на реабилитацию.
Ранее неравнодушные жители Ленобласти спасли маленького медвежонка с рваной раной на животе. Животное доставили в Российский карантинный центр диких животных «Велес». Юный косолапый, которого назвали Малёк, набирает вес и идёт на поправку.
Ivyborg.ru: последние новости
Квадратные метры на лоне природы или где купить загородный дом или участок в Ленобласти На КАД в Петербурге и Ленобласти наблюдают нашествие военной техники. Фото На майские праздники в Выборг снова вошли белофинны. Фоторепортаж
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полномочия Медведева передадут Кудрину513
В центре Москвы произошла драка со стрельбой46
Еще один мессенджер заблокируют в России59
В Лондоне в толпе прогремел взрыв119
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка17
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Армения останется без еды
В мире Кавказ
03:26
В Москве ожидается до 24 градусов тепла
Общество Новости Москвы
02:09
Гузеева жестко ответила поклоннице
Шоу-бизнес
00:55
КНДР готова пойти на полную денуклеаризацию
В мире Оружие
00:14
Взрыв в Лондоне попал на видео
Другое Происшествия
00:25
В Лондоне в толпе прогремел взрыв
Происшествия В мире
03:51
Истребитель Су-27 «ужасает» НАТО
Оружие Армия
00:34
Рослесхоз рассказал, накроет ли Москву смогом
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение