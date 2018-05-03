Жительница Соснового Бора спасла неясыть от стаи ворон

Как сообщает организация помощи бездомным животным «Котопес», дикая птица летала около школы №5 в Сосновом Бору, пытаясь отбиться от стаи диких ворон. Случайная прохожая отогнала птиц и передала неясыть волонтерам «Котопса». После этого птицу отвезли в ветеринарную клинику Санкт-Петербурга , где ее сразу же поместили в кислородную камеру. Когда пострадавшая пришла в чувства, ее отправили в центр «Сирин» на реабилитацию.

Ранее неравнодушные жители Ленобласти спасли маленького медвежонка с рваной раной на животе. Животное доставили в Российский карантинный центр диких животных «Велес». Юный косолапый, которого назвали Малёк, набирает вес и идёт на поправку.