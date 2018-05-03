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Улицы вокруг Центрального стадиона перекроют 6 мая из-за матча «Урал» — «Амкар»
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Улицы вокруг Центрального стадиона перекроют 6 мая из-за матча «Урал» — «Амкар» 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Как уточнили Е1.RU в администрации Екатеринбурга, движение транспорта будет закрыто с 12:00 до 19:00 по Пирогова от Анри Барбюса до Крауля, по Крауля от Мельникова до Репина и по Ключевской от Токарей до Мельникова. С 17:00 до 19:00 автомобилисты не смогут проехать по Татищева от Репина до Мельникова, по Репина от Мельникова до Татищева и по Малышева от Московской до Репина. Кроме того, с 12:00 будет закрыто движение трамваев по Татищева. Сам матч начнётся в 16:00.
— Зрители по билетам любой категории смогут оставить автомобиль на парковке рядом с Татищева — Токарей или в подземном паркинге на Татищева с 13:00, — уточнила Е1.RU председатель комитета по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Анна Байчибаева.
С 9 февраля до конца июня для транспорта закрыли улицу Ключевскую от Мельникова до Пирогова и по Пирогова от Ключевской до Анри Барбюса. Тогда же улица Крылова от Ключевской до Крауля стала двусторонней. Улицы у стадиона закроют до конца июня.
С 22 марта автомобилисты также не могут проехать по улице Татищева на участке от Мельникова до Пирогова в сторону центра. Улицу откроют только в конце июля.
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