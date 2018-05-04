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Как изменится движение в Екатеринбурге во время матча «Урал» — «Амкар»
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Как изменится движение в Екатеринбурге во время матча «Урал» — «Амкар» 

АиФ Урал 25 минут назад
Фото: АиФ Урал
На «Екатеринбург Арене» пройдет третий тестовый матч. 6 апреля ФК «Урал» встретится с пермским «Амкаром». О том, как на время игры изменится движение автотранспорта, сообщает в пятницу, 4 мая, «АиФ-Урал».
6 мая с 12 часов будут перекрыты только два участка возле «Екатеринбург Арены»: улица Ключевская, от Токарей до Мельникова, и улица Пирогова, от Анри Барбюсса до Крауля.
Кроме того, после окончания игры, с 17 до 19 часов, перекрытия коснутся улицы Репина, от прсопекта Ленина до Мельникова, Крауля, от Мельникова до Репина, Малышева, от Московской до Репина, а также участок улицы Татищева, от Репина до Мельникова. Также по Татищева с 13 часов перестанут ездить трамваи.
Для посетителей матча будут действовать сразу две парковки: на улице Татищева по четной стороне на перекрестке с Токарей и подземный паркинг, который также расположен на Татищева. Заехать на него можно с четной стороны улицы.
Напомним, игра ФК «Урал» против «Амкара» станет заключительной в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу. Этот матч может стать для уральского клуба решающим. В случае победы «Урал» может занять шестое место в турнире РФПЛ. Это будет высшее достижение в истории «шмелей».
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