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О содержимом банковской ячейки доложат приставам и кредиторам
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О содержимом банковской ячейки доложат приставам и кредиторам 

Время бухгалтера 2 часа назад
Фото: В-курсе.ру
Минюст разработал проект поправок в закон об исполнительном производстве, который развяжет руки судебным приставам и кредиторам должников.
Дополнить планируется положения, регламентирующие порядок взыскания имущества, подконтрольного банкам.
Как сообщают авторы проекта, ранее финансовые организации злоупотребляли пробелами в законодательстве и отказывались обращать взыскание на ценности, хранящиеся, например, в сейфовой ячейке.
В перечне сведений, которые должен предоставлять банк предъявителю исполнительного листа наравне с расчетными счетами пропишут: депозиты, вклады, корпоративные электронные кошельки, эскроу, договоры о хранении имущества в отдельной ячейке сейфа или без нее и даже платежки по конкретным транзакциям.
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