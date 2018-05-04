О содержимом банковской ячейки доложат приставам и кредиторам

Минюст разработал проект поправок в закон об исполнительном производстве, который развяжет руки судебным приставам и кредиторам должников.

Дополнить планируется положения, регламентирующие порядок взыскания имущества, подконтрольного банкам.

Как сообщают авторы проекта, ранее финансовые организации злоупотребляли пробелами в законодательстве и отказывались обращать взыскание на ценности, хранящиеся, например, в сейфовой ячейке.

В перечне сведений, которые должен предоставлять банк предъявителю исполнительного листа наравне с расчетными счетами пропишут: депозиты, вклады, корпоративные электронные кошельки, эскроу, договоры о хранении имущества в отдельной ячейке сейфа или без нее и даже платежки по конкретным транзакциям.