Экологи спасли от вырубки 27 деревьев на площади у драмтеатра

Тюмени закончились работы по реконструкции площади у драмтеатра. Городские экологи рассказали, что им удалось спасти от вырубки часть деревьев.

— Мы убедили чиновников внести изменения в проект и пересадить 10 елей, которые росли напротив входа в драмтеатр, в сквер Дьяконова-Дьяченко, — рассказал 72.ru Альберт Фахрутдинов , председатель комиссии по экологической безопасности Общественной палаты Тюменской области . — В проекте реконструкции площади изначально были заложены деньги на снос. Еще 17 деревьев должны были снести вдоль улицы Республики, чтобы сделать еще один тротуар, параллельный существующему. Мы долго убеждали власти, но изменить ситуацию удалось только после того, как подрядчики получили порубочные билеты на снос. Проект изменили. На словах все бережно относятся к деревьям, а на деле? Проект разработали по заказу регионального ГУСа, он получил положительное заключение госэкспертизы. И ни у кого рука не дрогнула снести прекрасные ели, если их можно пересадить.

Деревья сносили осенью прошлого года

Несмотря на то, что почти все деревья удалось уберечь от вырубки, по проекту подрядчик высадил еще маленькие яблони и сирень на площади.

Экологи подчеркивают, что в Тюмени существует дефицит деревьев и вырубка ситуацию только ухудшает. На одного горожанина приходится всего 2,3 квадрата насаждений общего пользования (парки, скверы, сады и прочее). Согласно генплану, к 2025 на одного человека должно приходиться 19 квадратов зеленых насаждений общего пользования, уверяют городские экологи.

Сейчас активисты пробуют внести корректировки в проект реконструкции улицы Мельникайте, где должны снести 711 деревьев. Компенсация за снос небольшая — всего 643 тысячи рублей. Недавно в Тюмени вырубили 361 дерево у «Привоза» — там должен появиться рынок. За снос владелец земли заплатил более 6 миллионов рублей.