«Вечные часовые»: Назарбаев раздал награды военным и правоохранителям

В преддверии Дня защитника Отечества и Дня победы в Астане поощрили наиболее отличившихся представителей Вооруженных сил и правоохранительных органов , сообщает «МИР 24».

Госнаграды за выдающиеся заслуги перед республикой из рук президента Казахстана Нурсултана Назарбаева получили 35 человек. Их отбирала специальная комиссия при президенте. Также лучшим представителям служб указом Назарбаева присвоены внеочередные воинские звания. Выступая на церемонии, глава государства отметил особое значение армии и правоохранительных структур в это время.

«Армия — это вечный часовой, который никогда не покидает свой пост. В условиях растущей нестабильности в мире военно-силовой блок государства приобретает особое значение для защиты независимости и спокойствия нашего народа. Государство высоко ценит вашу отвагу и самоотверженный труд на благо мирной жизни, спокойствия всех казахстанцев», — заявил он.

Вручение наград стало доброй традицией в канун Дня защитника Отечества, который пройдет в стране 7 мая, и Дня победы. Казахстанцы будут отдыхать четыре дня.

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