Дмитрий Азаров: «Работа по подготовке к чемпионату мира должна быть расписана по дням»

Объезд начался с Волжского проспекта. Особое внимание было уделено благоустройству Ульяновского спуска. Здесь реконструируется забор Самарской ГРЭС, идет подготовка к укладке тротуаров, устройству парковки, установке ограждений, заканчивается возведение стационарного рыбного павильона.

Отдельно зашла речь об организации речных перевозок. Жители рассказали о нехватке паромов в районе спуска Шмидта, где очередь приходится занимать за несколько часов. Сейчас переправиться через Волгу от Ульяновского спуска можно пользуясь судами одного перевозчика и его ресурсов не хватает.

Дмитрий Азаров поручил врио министра транспорта и автомобильных дорог Ивану Пивкину провести совещание с речниками, для того, чтобы дать возможность работать нескольким компаниям, выработать условия для создания конкурентной среды.

Затем глава региона объехал историческую часть города, где полным ходом ремонтируются фасады зданий. В круглосуточном режиме идут работы в пятизвездочном отеле Lotte на 195 номеров. Здесь продолжается отделка холлов и залов, сборка и установка мебели. Дмитрий Азаров и Елена Лапушкина обсудили как ход работ внутри отеля, так и благоустройство прилегающих к фан-зоне кварталов.

Несколько часов продолжался инспекционный объезд Московского шоссе. Здесь предстоит большая работа по благоустройству зеленой зоны. Первой остановкой на главной магистрали города стала зона, выделенная под спецавтопарк перевозок чемпионата мира напротив клиник медицинского университета.

На территории бывшего рынка на пересечении Московского шоссе и улицы Революционной ведутся работы по благоустройству. К чемпионату мира здесь появится современный спортивный комплекс с четырьмя футбольными полями, раздевалками и парковкой. Сейчас территорию разравнивают для укладки асфальта, демонтируют оставшиеся объекты потребрынка.

Рынок же, расположенный на пересечении Московского шоссе и улицы Ново-Вокзальной, сохранят. По поручению главы региона там наведут порядок, а также оформят все павильоны в едином стиле.

Объезд маршрутов чемпионата мира продолжился по Волжскому и Красноглинскому шоссе. Именно эти трассы станут главными въездными воротами в Самару , здесь подробно рассматривались вопросы благоустройства съездов и откосов, расстановки шумозащитных экранов, удаления рекламных конструкций.

В Загородном парке Дмитрий Азаров ознакомился с ходом работ по подготовке к летнему сезону, здесь идут последние приготовления. Глава региона на месте провел оперативное совещание по планам реконструкции парка. Прежде чем подбирать для Загородного новые аттракционы и павильоны, Дмитрий Азаров предложил разработать концепцию парка.

"5-6 мая в Самаре пройдут дизайн-выходные, я вас туда приглашаю, — обратился он к руководству Загородного парка. — Мы должны привлечь сюда лучшие дизайн-бюро, чтобы получить парк мирового уровня".

В этот день глава региона посетил и еще одну пятизвездочную гостиницу, которая примет гостей чемпионата мира по футболу — «7 Авеню» на площади Сельского хозяйства. Здесь уже почти все готово к открытию, в тестовом режиме гости обживают первые три номера из 120. В отеле будет работать модульный конференц-зал, бассейн, тренажерный зал, спа-зона и четыре ресторана.

Инспекционный объезд завершился около 8 часов вечера. В течение дня были даны десятки поручений по каждому району, детально обсуждалась подготовка маршрутов чемпионата мира. Подводя итоги дня, Дмитрий Азаров сказал: «Коллеги, дорог каждый день. Задач много, в запасе у нас всего месяц. Все должно быть расписано по дням, контроль осуществлять неустанно!»