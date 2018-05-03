Курск. Начальная остановка двух дачных автобусных маршрутов перенесена на улицу Октябрьскую

С 27 апреля 2018 года начальная остановка пригородных автобусных маршрутов N 111 и N 114 перенесена с улицы Дубровинского на улицу Октябрьская (между улицами Театральной и Маяковского), информирует администрация МУП «ПАТП города Курска»

Маршрут N 111 (Железнодорожная больница — с/о " Звёздочка") работает по средам, пятницам и выходным дням. С 27 апреля автобус отправляется с остановки «Площадь Героев Курской битвы» в 7.00, с остановки «Ул. Октябрьская» — в 7.10, 9.15, 10.40, 12.30, 17.15, 18.40, обратно с остановки «С/о „Звёздочка“ — в 7.45, 10.00, 11.25, 13.15, 17.55, 19.25.

Маршрут N 114 (ул. Дубровинского — с/о „Заря“ (д. Ноздрачево)) также работает по средам, пятницам и выходным дням. С 27 апреля автобус отправляется по Графику N 1 с остановки „Ул. Октябрьская“ в 6.35, 7.55, 9.25, 12.20, 14.30, 16.00, 17.25, обратно из д. Ноздрачево — в 7.20, 8.45, 10.10, 13.05, 15.15, 16.45, 18.45.

Ранее „КИ“ сообщали, что с улицы Дубровинского на Октябрьскую с 27 апреля также перенесена начальная остановка всех пригородных маршруток Золотухинского направления (на Камыши, Щетинку, Свободу, Будановку, Солнечный, Золотухино , Поныри). Перенос связан с необходимостью обеспечить безопасность дорожного движения на участке улицы Дубровинского, где прежде располагалась остановка.

Олег Столбецов