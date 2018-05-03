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Рационализаторы ВСМПО подали более 200 предложений
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Рационализаторы ВСМПО подали более 200 предложений 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
За январь — март 2018 года рационализаторы ВСМПО подали 205 предложений. В целом у корпорации «ВСМПО-Ависма» оформлено свыше 400 российских и более 40 зарубежных патентов и свидетельств на объекты интеллектуальной собственности.
"У нас сейчас очень много контрактов, договоров, соглашений по взаимодействию не только с исследовательскими институтами, но и с иностранными фирмами. И вопрос, как разделить интеллектуальную собственность — один из важнейших вопросов в любых контрактах. Потому что разработчик в конечном итоге должен знать, чем он будет владеть и как он может этой интеллектуальной собственностью распорядиться", — рассказывает начальник отдела интеллектуальной собственности Галина Касьянова.
Авторы оригинальных идей обращаются в отдел за проведением патентного исследования — изучением уже имеющихся разработок по данному направлению — для подтверждения новизны. В 2017 году по запросам служб предприятия было выполнено более 20 таких исследований, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации.
Всего за минувший год работники ВСМПО подали 864 технических рацпредложения. Фактический экономический эффект от их претворения в жизнь достиг почти 22,3 миллиона рублей.
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