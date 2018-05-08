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С августа время в билетах на поезда будет только местное
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С августа время в билетах на поезда будет только местное 

Красный Север 28 минут назад
Фото: Красный Север
Новшество вводит РЖД для удобства пассажиров и улучшения качества их обслуживания.
Сейчас на бланках фиксируется как московское, так и местное время отправления и прибытия пассажира, Для многих это не всегда удобно, что приводит к путанице. Холдинг решил изменить правила. Теперь в проездных билетах будет указываться только местное время и часовая разница с Москвой.
Нововведение, как говорится на сайте РЖД, начнет действовать на поезда, которые двинутся в путь с 1 августа. Бланки проездных документов с обновленным форматом отображения времени для поездов дальнего следования уже появились в продаже.
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