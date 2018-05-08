С августа время в билетах на поезда будет только местное

Новшество вводит РЖД для удобства пассажиров и улучшения качества их обслуживания. Сейчас на бланках фиксируется как московское, так и местное время отправления и прибытия пассажира, Для многих это не всегда удобно, что приводит к путанице. Холдинг решил изменить правила. Теперь в проездных билетах будет указываться только местное время и часовая разница с Москвой Нововведение, как говорится на сайте РЖД, начнет действовать на поезда, которые двинутся в путь с 1 августа. Бланки проездных документов с обновленным форматом отображения времени для поездов дальнего следования уже появились в продаже.