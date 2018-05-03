РЖД будут указывать на билетах отправление и прибытие поезда по местному времени

Холдинг РЖД изменит порядок отображения времени прибытия и отправления на проездных документах поездов дальнего и пригородного сообщения. Об этом сообщается на сайте РЖД.

Уточняется, что с 1 августа 2018 года на железнодорожных билетах будет обозначаться только местное время.

На данный момент, на билетах фиксируется московское время прибытия и отправления, а также местное время.

"Для удобства пассажиров время прибытия и отправления на проездных документах будет указаны с уточнением, на сколько часов оно отличается от московского. Информация о местном времени прибытия и отправления будет также отображаться на информационных табло в поездах, на платформенных указателях и вокзальных электронных часах", — заявили в РЖД.

Ранее в РЖД сообщили о преимуществах невозвратных билетов.