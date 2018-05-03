Книги нынче дороги. Союз оленеводов Ямала не бросает их на ветер

К акции «Книга в каждый чум», организованной Союзом оленеводов Ямала и региональным отделением Общероссийской общественной организации «Всероссийский совет местного самоуправления», присоединились ещё три фактории.

Несколько сотен книг различного жанра, а также методические пособия, выпущенные в помощь оленеводам, охотникам и рыбакам увезли на Лонгот, Недарма и Полуй. Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщил исполнительный директор Союза оленеводов Ямала Тимур Акчурин.

Он рассказал, что члены Союза оленеводов Ямала в муниципалитетах округа распространяют различные методические пособия Союза оленеводов ЯНАО , выпущенные в помощь оленеводам, охотникам и рыбакам.

«Акция «Книга в каждый чум» поддерживает интерес к чтению и привлекает в библиотеки молодёжь», — отметил Тимур Акчурин.

Союзу оленеводов ЯНАО салехардский городской общественный консультативный совет при главе администрации вручил диплом за активное участие в добровольческой акции «Весна-Добро-Салехард». Некоммерческая организация активно участвует в различных благотворительных и добровольческих мероприятиях и акциях на территории окружной столицы. Также Союз оленеводов Ямала ежегодно реализует собственные акции и социальные проекты, известные за пределами города и привлекающие сотни неравнодушных граждан автономного округа.

Это, например, экологическая акция «Спасибо за чистую тундру!», сбор макулатуры под девизом «Собирай, разделяй и используй», «Книга в каждый чум», организация отдыха для пожилых людей, детей и детей с ограниченными возможностями в стойбище оленеводов, оказание консультативной и юридической помощи на языках коренных малочисленных народов Севера, «Бессмертный аргиш» и многие другие.