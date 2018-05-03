Лавров назвал G20 прообразом института справедливого управления

"Выделю также «Группу двадцати», где на основе равноправия согласовывают консенсусные договоренности члены «семерки» (которая уже не в состоянии в одиночку решать многие проблемы) и члены БРИКС , поддерживаемые единомышленниками", — заявил Лавров в интервью итальянскому журналу «Панорама».

По его оценке, «деятельность „двадцатки“ — прообраз института справедливого глобального управления, опирающегося не на диктат, а на поиск баланса интересов».