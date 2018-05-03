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Лавров назвал G20 прообразом института справедливого управления
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Лавров назвал G20 прообразом института справедливого управления 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. «Большая семерка» (G7) уже не может в одиночку решать многие проблемы, в отличие от нее «Большая двадцатка» (G20) является прообразом института справедливого глобального управления, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Выделю также «Группу двадцати», где на основе равноправия согласовывают консенсусные договоренности члены «семерки» (которая уже не в состоянии в одиночку решать многие проблемы) и члены БРИКС, поддерживаемые единомышленниками", — заявил Лавров в интервью итальянскому журналу «Панорама».
По его оценке, «деятельность „двадцатки“ — прообраз института справедливого глобального управления, опирающегося не на диктат, а на поиск баланса интересов».
"Большая семерка" — международный неформальный клуб, в который входят США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония. «Семерка» была создана в 1970-х годах 20-го века в связи с экономическим кризисом и противоречиями между США, Европой и Японией.
"Большая двадцатка", помимо стран «семерки», включает также Австралию, Аргентину, Бразилию, Индию, Индонезию, Китай, Мексику, Россию, Саудовскую Аравию, Турцию, Южную Корею, ЮАР и Европейский Союз. Возникла в конце 1990-х годов как реакция на финансово-экономический кризис в Азии.
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