Сегодня заканчивается срок подачи налоговых деклараций

Сегодня, 3 мая, заканчивается срок подачи в налоговые органы деклараций по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Дата, кстати, из-за переноса праздничных дней была перенесена на сегодня с 30 апреля.

Напомним, что вариантов успеть отчитаться перед налоговиками несколько. Во-первых, можно самостоятельно принести заполненную декларацию в налоговый орган по месту регистрации. Впрочем, понятно, что сегодня у налоговиков может быть самый настоящий аншлаг и провести в очереди придется целый день.

Для тех, кто экономит свое время, есть два других варианта. Во-первых, можно отправить заполненные документы по почте. При этом датой сдачи декларации как раз и будет дата отправления, то есть — сегодняшний день. И второй вариант — сделать это через «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). Этот способ является одним из самых удобных, однако есть один нюанс — у налогоплательщика должна быть усиленная неквалифицированная электронная подпись, которую, впрочем, тоже можно «установить» непосредственно в личном кабинете на сайте ФНС.