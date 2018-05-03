В Самаре с 3 мая будет ограничено движении из-за репетиций парада Победы

— с 20:00 3 мая до 6:00 10 мая по ул. Молодогвардейской от ул. Льва Толстого до ул. Красноармейской;

— с 18:00 до 22:00 4 мая по ул. Льва Толстого от ул. Молодогвардейской до ул. Фрунзе, по ул. Красноармейской от ул. Молодогвардейской до ул. Куйбышева, по ул. Вилоновской от ул. Молодогвардейской до ул. Куйбышева, по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе, по ул. Фрунзе от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской;

— с 20:00 до 22:00 4 мая по ул. Молодогвардейской от ул. Вилоновской до ул. Полевой, по ул. Полевой от ул. Молодогвардейской до Волжского проспекта, по ул. Куйбышева от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской, по Волжскому проспекту от ул. Вилоновской до ул. Полевой;

— с 8:00 до 14:00 5 мая по ул. Льва Толстого от ул. Молодогвардейской до ул. Фрунзе, по ул. Красноармейской от ул. Молодогвардейской до ул. Куйбышева, по ул. Вилоновской от ул. Куйбышева до ул. Молодогвардейской, по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе, по ул. Фрунзе от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской, по ул. Молодогвардейской от ул. Некрасовской до ул. Льва Толстого, по ул. Молодогвардейской от ул. Вилоновской до ул. Полевой, по ул. Полевой от ул. Молодогвардейской до Волжского проспекта, по ул. Куйбышева от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской, по Волжскому проспекту от ул. Вилоновской до ул. Полевой;

— с 20:00 7 мая до 6:00 10 мая по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской;

— с 9:00 до 14:00 8 мая по ул. Молодогвардейской от Студенческого переулка до ул. Маяковского;

— с 20:00 8 мая до 00:00 9 мая по ул. Красноармейской от ул. Галактионовской до ул. Куйбышева, по ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Максима Горького, по ул. Фрунзе от ул. Вилоновской до ул. Красноармейской, по ул. Куйбышева от ул. Вилоновской до ул. Красноармейской;

— с 22:00 8 мая до 15:00 9 мая по пер. Высоцкого от ул. Галактионовской до ул. Молодогвардейской, по ул. Некрасовской от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской, по ул. Льва Толстого от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской, по ул. Молодогвардейской от ул. Ленинградской до ул. Льва Толстого;

— с 22:00 8 мая до 6:00 10 мая по ул. Лесной от ул. Осипенко до ул. Северо-Восточной магистрали;

— с 6:00 до 00:00 9 мая по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Куйбышева, по ул. Фрунзе от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской;

— с 6:00 до 15:00 9 мая по ул. Молодогвардейской от ул. Вилоновской до ул. Полевой, по ул. Чапаевской от ул. Льва Толстого до ул. Красноармейской, по ул. Ульяновской от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской, по Студенческому переулку от ул. Галактионовской до Волжского проспекта, по ул. Полевой от ул. Молодогвардейской до Волжского проспекта, по Волжскому проспекту от ул. Полевой до ул. Лесной, по ул. Лесной от Волжского проспекта до ул. Осипенко;

— с 9:00 до 15:00 9 мая по ул. Молодогвардейской от Студенческого переулка до ул. Маяковского;

— с 15:00 до 00:00 9 мая по ул. Куйбышева от ул. Вилоновской до ул. Красноармейской;

— с 19:00 до 00:00 9 мая по ул. Максима Горького от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской;

— 9:00 до 12:00 9 мая по ул. Сергея Лазо (пос. Управленческий) от ул. Парижской Коммуны до ул. Гайдара, по Красноглинскому шоссе (пос. Мехзавод) от 1 квартала до 4 квартала, по ул. 4 квартал ( пос. Береза ) от ул. Аэропорт до 2 квартала, по ул. Труда (пос. Прибрежный) от ул. Парусной до ул. Овчарова;

— с 6:00 до 16:00 9 мая по ул. Галактионовской от Студенческого переулка до ул. Ленинградской;

— с 16:00 9 мая до 1:00 10 мая 2018 г. по ул. Галактионовской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской.

Запретить на территории города Самары остановку и (или) стоянку транспортных средств за исключением городского общественного транспорта:

— с 7:00 19 апреля до 1:00 22 мая на площади Куйбышева со стороны ул. Красноармейской и ул. Вилоновской;

— с 00:00 3 мая до 00:00 9 мая по ул. Молодогвардейской от ул. Льва Толстого до ул. Красноармейской;

— с 00:00 до 24:00 4 мая ул. Льва Толстого от ул. Молодогвардейской до ул. Фрунзе, по ул. Красноармейской от ул. Молодогвардейской до ул. Куйбышева, по ул. Вилоновской от ул. Молодогвардейской до ул. Куйбышева, по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе, по ул. Фрунзе от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской, по ул. Молодогвардейской от ул. Вилоновской до ул. Полевой, по ул. Полевой от ул. Молодогвардейской до Волжского проспекта, по ул. Куйбышева от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской, по Волжскому проспекту от ул. Вилоновской до ул. Полевой;

— с 00:00 до 14:00 5 мая по ул. Льва Толстого от ул. Молодогвардейской до ул. Фрунзе, по ул. Красноармейской от ул. Молодогвардейской до ул. Куйбышева, по ул. Вилоновской от ул. Молодогвардейской до ул. Куйбышева, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе, по ул. Фрунзе от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской, по ул. Молодогвардейской от ул. Некрасовской до ул. Льва Толстого, по ул. Молодогвардейской от ул. Вилоновской до ул. Полевой, по ул. Полевой от ул. Молодогвардейской до Волжского проспекта, по ул. Куйбышева от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской, по Волжскому проспекту от ул. Вилоновской до ул. Полевой;

— с 00:00 5 мая до 6:00 10 мая по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской;

— с 00:00 до 15:00 8 мая на пл. Славы, в районе дома № 222 по ул. Молодогвардейской;

— с 00:00 8 мая до 15:00 9 мая по пер. Высоцкого от ул. Галактионовской до ул. Молодогвардейской, по ул. Некрасовской от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской, по ул. Льва Толстого от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской, по ул. Молодогвардейской от ул. Ленинградской до ул. Льва Толстого, по ул. Молодогвардейской от ул. Вилоновской до ул. Маяковского;

— с 00:00 8 мая до 00:00 9 мая по ул. Красноармейской от ул. Галактионовской до ул. Куйбышева, по ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Максима Горького по ул. Шостаковича от ул. Куйбышева до ул. Чапаевской;

— с 00:00 8 мая до 6:00 10 мая по ул. Лесной от ул. Осипенко до ул. Северо-Восточной магистрали;

— с 00:00 до 15:00 9 мая по ул. Молодогвардейской от Студенческого переулка до ул. Полевой, по ул. Полевой от ул. Молодогвардейской до Волжского проспекта, по Волжскому проспекту от ул. Полевой до ул. Осипенко;

— с 00:00 до 24:00 9 мая по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Куйбышева, по ул. Фрунзе от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской;

— с 00:00 до 24:00 9 мая по ул. Галактионовской от пер. Высокого до ул. Ульяновской, по ул. Чапаевской от ул. Льва Толстого до ул. Красноармейской;

— с 00:00 до 24:00 9 мая по ул. Максима Горького от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской, по ул. Куйбышева от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской.