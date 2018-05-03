Жилье, зарплаты, экология. Как прокуратура решает наболевшие проблемы?

Когда дольщики получат долгожданное жильё? Как защитить малый бизнес от необоснованных проверок? Сколько в списках на предоставление жилья для детей-сирот было случайных граждан?

На эти и другие вопросы ответила заместитель прокурора Волгоградской области Светлана Чиженькова.

Про жильё

— На протяжении последних лет не теряет актуальности проблема дольщиков. Люди годами ждут обещанных квартир. Есть ли у прокуратуры рычаги воздействия на застройщиков, срывающих сроки сдачи домов?

— Органами прокуратуры проводится серьёзная работа в сфере надзора за строительством жилья. Срыв сроков — это следствие, мы выясняем причины долгостроев. Не все строительные организации смогли верно рассчитать финансовые возможности в новых экономических условиях, но есть и застройщики, которые сознательно преступили закон.

Так, в настоящее время на территории области более 30 объектов возводятся с нарушением первоначально установленного срока ввода в эксплуатацию. В прошлом году пресечено более 200 нарушений закона, по инициативе прокуроров в отношении застройщиков возбуждено 9 уголовных дел.

— С наказанием недобросовестных застройщиков понятно, но ведь людям же нужны квартиры. Как решаются эти проблемы?

— Прокуратура вместе с региональной властью ведёт поиск решения проблемы. Внесение изменений в региональные нормативные правовые акты способствует привлечению для достройки проблемных домов новых застройщиков, способных выполнить обязательства перед пострадавшими гражданами. Для последних предусмотрена компенсация процентных ставок по кредитам для покупки жилья в не завершённых строительством домах, бесплатное оказание юридической помощи. По ряду проблемных объектов (ЖК «Доминант», «Парк Европейский», «АхтубаСитиПарк», «Эдем», «Чайка 2», «Династия», многоквартирный дом №5 в микрорайоне 122-123 Дзержинского района Волгограда ) уже реализуются новые механизмы, перспектива завершения их строительства досягаема.

Про детей и молодёжь

— В прошлом году для сирот построили многоквартирный дом в Волгограде, коттеджи в районах области, приобретались и ремонтировались квартиры на вторичке. Проблема жилья для этой категории теряет остроту?

— Нет, напротив, она крайне остра. Но я хочу подчеркнуть, что надзор за исполнением законов о несовершеннолетних является одним из важных направлений деятельности прокуратуры региона, и мы не оставляем без внимания соблюдение прав детей во всех областях, независимо от того, воспитываются они родителями или растут без их попечения. Только за прошедший год прокурорами в регионе было вскрыто свыше 9 тысяч нарушений прав и интересов несовершеннолетних и молодёжи. В целях восстановления законности внесено около 5 тысяч актов реагирования, в том числе более тысячи исков на сумму в 12 млн рублей. Особую озабоченность вызывают серьёзные нарушения прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Несмотря на имеющуюся в регионе достаточную правовую базу, 90 жилых помещений манёвренного фонда остались неучтёнными при формировании списка лиц на заселение. Как показала проверка, управление капитального строительства попросту умолчало о наличии данных квартир. Только после вмешательства аппарата прокуратуры области жилищные права детей были восстановлены. И, напротив, в ряде случаях органы власти нагружали список состоящих в очереди детей-сирот гражданами, не имеющими право на получение жилья, уже ранее реализовавшими свое право или имеющими жильё. Активная работа прокуратуры области в этом направлении способствовала созданию на базе профильного комитета комиссии по установлению фактов необоснованного включения в списки граждан указанной категории. Уже сегодня 63 человека вычеркнуты из числа очередников на новое жильё как необоснованно включённые. Мы продолжаем эту работу.

В зоне особого внимания прокуратуры факты нарушения конституционных прав детей на медицинскую помощь. Пресекались случаи необеспечения детей-инвалидов жизненно необходимыми лекарственными средствами, техническими средствами реабилитации, восстановлены права более 3 тыс. детей-сирот на прохождение в 2017 году диспансеризации и получение необходимой медицинской помощи.

Повышенное внимание уделяется вопросам соблюдения прав несовершеннолетних на образование, в том числе получение стипендий и иных выплат, надлежащее питание, материально-техническое оснащение образовательного процесса, лицензирования и аккредитации образовательной деятельности. Пресекали прокуроры нарушения по сигналам о поборах в школах и детских садах, мерами прокурорского реагирования восстановлены права на образование и получение социальных выплат детьми-сиротами и инвалидами в институтах, техникумах и училищах.

Про долги по зарплатам

— В прошлом году прокуратура региона, правоохранительные и органы власти жёстко взялись за работодателей, которые не выплачивали сотрудникам зарплату. Работа в таком формате продолжится в этом году?

— Конечно, потому что от этого зависит материальное благополучие жителей области. Каждое предприятие, имеющее задолженность по оплате труда, подвергается нами детальному анализу. С ноября прошлого года свыше 4 тысяч работников получили долгожданную заработную плату. Прокурорское вмешательство позволило погасить задолженность по оплате труда на сумму почти 330 млн руб.

В рамках постоянно действующей межведомственной рабочей группы, которую возглавляет прокурор области, вызываются на ковёр руководители предприятий-должников. Как правило, после они в кратчайшие сроки находят денежные средства и выплачивают работникам причитающуюся зарплату. На особом контроле находятся вопросы «серой» заработной платы, пресечения фактов подмены трудовых отношений гражданско-правовыми.

Про предпринимателей

— Но есть ситуации, когда предприниматели не могут выплатить сотрудникам зарплату не потому, что не хотят, а потому что заказчики не перечисляют деньги за выполненную работу. Как прокуратура борется с этим явлением?

— Наша практика свидетельствует о многочисленных нарушениях, допускаемых заказчиками в данной сфере. Только за 3 месяца текущего года прокурорами выявлено свыше 200 нарушений закона в этой сфере, внесено 70 представлений, около 35 должностных лиц заказчиков привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. К примеру, в Волжском, Центральном районе Волгограда и Чернышковском районе к должностным лицам муниципальных предприятий за нарушение срока оплаты выполненных работ применён административный штраф в размере 30 тысяч рублей каждому. Перед предпринимателями погашена задолженность по исполненным контрактам на общую сумму более 13 миллионов рублей.

— Представители малого бизнеса жалуются на административные барьеры, необоснованные проверки и т. д. Как прокуратура защищает их законные интересы?

— За прошлый год нарушения прав предпринимателей допускались практически во всех сферах их взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления. Административные барьеры выявлялись при обращении предпринимателей за осуществлением разрешительных и лицензионных процедур.

Часто допускались грубые нарушения, в том числе проведение проверок без надлежащего уведомления хозяйствующего субъекта.

Наиболее частыми нарушителями выступали органы местного самоуправления, государственные пожарные инспекторы, сотрудники Роспотребнадзора

Все заявления о согласовании внеплановых проверок подвергаются жёсткой и принципиальной оценке, в результате чего более половины из них не получили санкцию прокурора на их проведение.

Про экологию

— Прошедший год был Годом экологии и, естественно, «око государево» не могло быть в стороне от вопросов защиты окружающей природной среды. Есть какие-то наработки?

— Пресечена планировавшаяся масштабная застройка территорий природных парков «Волго-Ахтубинская пойма», «Донской» и «Нижнехоперский».

В отношении главы одного из сельских поселений возбуждено уголовное дело по факту продажи земель сельскохозяйственного назначения.

В собственность Российской Федерации по искам органов прокуратуры возвращено свыше 370 га земель лесного фонда.

В настоящее время судом рассматривается иск о снятии с кадастрового учета земельного участка, на котором расположено 7 водных объектов, находящихся в федеральной собственности. Не остаются без нашего внимания и текущие проблемы города в области охраны природы. Серьёзное прокурорское внимание обращено на несанкционированные свалки и места многолетнего складирования отходов.

Про медицину

— Много ли обращений в прокуратуру по поводу того, что льготники не могут получить положенных им бесплатных лекарств?

— Часто. И мы стараемся помочь как можно быстрее, понимая, насколько важно для каждого обратившегося срочно получить жизненно необходимое лекарственное средство. Это вопрос жизни и смерти.

Кроме того, мы проводим прокурорские проверки, в ходе которых вскрываются многочисленные нарушения законодательства в части ненадлежащего обеспечения граждан лекарственными средствами и медицинскими изделиями.

Прокурорами в адрес руководителей медицинских учреждений вносятся представления, в суды направляются исковые заявления о взыскании в пользу граждан денежных средств, затраченных ими на покупку лекарственных препаратов, предоставление которых должно осуществляться по бесплатным рецептам. Принятые меры способствовали увеличению финансирования сферы льготного лекарственного обеспечения на 2018 год за счет областного бюджета до 750 млн руб., что на более чем 80 млн превысило показатели 2017 года. Кроме того, в настоящее время аппаратом прокуратуры области организована широкомасштабная проверка соблюдения законодательства в сфере защиты прав инвалидов, в рамках которой будет проверено лекарственное обеспечение и соблюдение законодательства при оказании медицинской помощи гражданам социально незащищённой категории.

Про мундиаль

— Уже совсем скоро Волгоград будет принимать матчи чемпионата мира по футболу. Как осуществляется прокурорский надзор в преддверии чемпионата?

— Органы прокуратуры с 2013 года активно вовлечены в процесс подготовки региона к чемпионату мира по футболу. При этом мы не только оперативно реагируем на допускаемые нарушения, но и участвуем в решении возникающих проблем. Прокурорский надзор не будет ослабевать вплоть до окончания чемпионата.