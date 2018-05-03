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К ЧМ в Екатеринбурге введут 13 специальных автобусных маршрутов
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К ЧМ в Екатеринбурге введут 13 специальных автобусных маршрутов 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Гостей и участников матчей ЧМ-2018 будут возить по Екатеринбургу 60 автобусов, курсирующих по 13 маршрутам. Открытый конкурс по поиску подрядчика размещен на портале госзакупок.
В роли заказчика выступает администрация Екатеринбурга, которая планирует выделить на эти цели 13,5 миллионов рублей из бюджета РФ. Конкурс намечен на 24 мая.
Как удалось выяснить "Уралинформбюро", это будут автобусы как большого, так и среднего, а также малого класса, с уровнем экологичности — от Евро-5 до Евро-3 и ниже. Разрешено также использовать высокопольные модели с неограниченным сроком эксплуатации.
Транспорт будет курсировать по следующим направлениям: «Аэропорт Фан-зона — Центр города — Стадион (»Екатеринбург Арена")"; «улица Кунарская — ЦПКиО Фан-зона», «ТРЦ МЕГА — „Екатеринбург Арена“; „улица Коммунистическая — ЦПКиО Фан-зона“, „ТЦ Metro — „Екатеринбург Арена“, „улица Павла Шаманова — ЦПКиО Фан-зона“, „Центр города — ЦПКиО Фан-зона (кольцевой маршрут)“, „Екатеринбург ЭКСПО — ЦПКиО Фан-зона“, „VIP парковка „Олипс“ — „Екатеринбург Арена“, „улица Крауля — ЦПКиО Фан-зона“, „станция метро Ботаническая — ЦПКиО Фан-зона“, „улица 40 лет ВЛКСМ — ЦПКиО Фан-зона“ и „улица Инженерная 75/1 — ЦПКиО Фан-зона“.
В автобусах указанных маршрутов проезд будет бесплатным как для болельщиков ЧМ, так и для рядовых горожан, которым будет удобно перемещаться этими рейсами, уточнили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
Игры Чемпионата мира по футболу-2018 пройдут в России с 14 июня по 15 июля. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа: 15 июня на поле выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня — Франции и Перу, 24 июня — Японии и Сенегала, 27 июня — Мексики и Швеции.
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