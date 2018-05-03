К ЧМ в Екатеринбурге введут 13 специальных автобусных маршрутов

Гостей и участников матчей ЧМ-2018 будут возить по Екатеринбургу 60 автобусов, курсирующих по 13 маршрутам. Открытый конкурс по поиску подрядчика размещен на портале госзакупок.

В роли заказчика выступает администрация Екатеринбурга, которая планирует выделить на эти цели 13,5 миллионов рублей из бюджета РФ . Конкурс намечен на 24 мая.

Как удалось выяснить "Уралинформбюро" , это будут автобусы как большого, так и среднего, а также малого класса, с уровнем экологичности — от Евро-5 до Евро-3 и ниже. Разрешено также использовать высокопольные модели с неограниченным сроком эксплуатации.

Транспорт будет курсировать по следующим направлениям: «Аэропорт Фан-зона — Центр города — Стадион (»Екатеринбург Арена")"; «улица Кунарская — ЦПКиО Фан-зона», «ТРЦ МЕГА — „Екатеринбург Арена“; „улица Коммунистическая — ЦПКиО Фан-зона“, „ТЦ Metro — „Екатеринбург Арена“, „улица Павла Шаманова — ЦПКиО Фан-зона“, „Центр города — ЦПКиО Фан-зона (кольцевой маршрут)“, „Екатеринбург ЭКСПО — ЦПКиО Фан-зона“, „VIP парковка „Олипс“ — „Екатеринбург Арена“, „улица Крауля — ЦПКиО Фан-зона“, „станция метро Ботаническая — ЦПКиО Фан-зона“, „улица 40 лет ВЛКСМ — ЦПКиО Фан-зона“ и „улица Инженерная 75/1 — ЦПКиО Фан-зона“.

В автобусах указанных маршрутов проезд будет бесплатным как для болельщиков ЧМ, так и для рядовых горожан, которым будет удобно перемещаться этими рейсами, уточнили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.