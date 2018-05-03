К Чемпионату мира в Екатеринбурге появятся новые автобусные маршруты

Сейчас мэрия уральской столицы ищет подрядчика, который организует перевозки, об этом сообщает в четверг, 3 марта, «АиФ-Урал»

На портале госзакупок администрация Екатеринбурга запустила электронный аукцион на поиск подрядчика, который организует перевозки болельщиков во время Чемпионата мира по футболу. На работы планируется потратить 13,5 млн рублей. Победитель закупки должен будет организовать транспортные перевозки в период с 14 июня по 15 июля.

На время матчей ЧМ-2018 в Екатеринбурге должны появиться 13 новых автобусных маршрутов. Так, планируется, что они будут курсировать по маршрутам №1AFS «Аэропорт — Фан-зона — Стадион», № 1 ВF «Кунарская — ЦПКиО фан-зона», №1 SP «ТРЦ МЕГА — Екатеринбург Арена (ул. Посадская)», №2 ВF «Коммунистическая — ЦПКиО фан-зона», №2 SP «ТЦ Метро — Екатеринбург Арена (ул. Посадская)», № 3 ВF «Павла Шаманова — ЦПКиО фан-зона», №3 ВFC «Центр города — ЦПКиО фан-зона (кольцевой маршрут)», №3 FP «Екатеринбург Экспо — ЦПКиО фан-зона», №3 S «VIP парковка Олипс — Екатеринбург Арена (ул. А. Барбюса)», №4 ВF «Крауля — ЦПКиО фан-зона», № 4FP «Ботаническая — ЦПКиО фан-зона», №5 ВF «40 лет ВЛКСМ — ЦПКиО фан-зона» и № 6 BF «Инженерная 75/1 — ЦПКиО фан — зона». Обслуживать эти маршруты должны будут 60 автобусов.

Победитель госзакупки будет определен 24 мая.