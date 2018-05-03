«Атомстройкомплекс» потребовал денег за брусчатку на Площади 1905 года

Строительная корпорация «Атомстройкомплекс» судится с администрацией Екатеринбурга за оплату выполненных работ по укладке брусчатки на Площади 1905 года. Речь идет о 6,3 млн рублей, сообщает в четверг, 3 мая, «АиФ-Урал»

По исковому заявлению корпорации, поданному в Арбитражный суд Свердловской области еще в феврале 2018 года, «Атомстройкомплекс» требует с муниципального казенного учреждения «Городское благоустройство» принять работы по укладке брусчатки в центре и выплатить причитающиеся компании деньги на сумму 6 300 129 рублей.

«Истец обратился в арбитражный суд с иском, просит обязать ответчика принять выполненные по муниципальному контракту от 14.06.2017 работы по устройству дорожной одежды (брусчатки), также просит обязать ответчика оплатить на условиях, указанных в муниципальном контракте, выполненные работы», — сообщается в определении арбитражного суда.

Оказалось, что в мэрии не поспешили с оплатой работ, и сейчас этот вопрос решается в судебном порядке. Более того, в рамках арбитражного процесса горадминистрация направила в адрес «Атомстройкомплекса» встречный иск на более значительную сумму 11 569 791 рублей за неустойку по контракту.

Как сообщается на официальном сайте Арбитражного суда Свердловской области, первое заседания по исковому заявлению состоится 21 мая.

Как ранее сообщал «АиФ-Урал», работы по реконструкции проспекта Ленина проводились подрядной организацией «Атомстройкомплекса» летом прошлого года. Помимо претензий к переложенной брусчатке на Площади 1905 года, у властей появились многочисленные нарекания к работам по реконструкции улично-дорожной сети на главном проспекте Екатеринбурга. Впрочем, не только у мэрии: горожане многократно критиковали проводимые строительные работы на проспекте Ленина, где говорили о небезопасности проводимых работ (работники подрядной организации работали без спецзащиты), а также об огромном количестве производимой пыли при резке и укладке тротуарной плитки.