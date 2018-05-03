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В Адыгее состоялись мероприятия, посвященные Дню Весны и Труда
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В Адыгее состоялись мероприятия, посвященные Дню Весны и Труда 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
Основные торжества прошли в Майкопе. В праздничном шествии и митинге приняло участие несколько тысяч жителей и гостей республиканской столицы.
Праздничная колонна с представителями органов государственной власти, общественных движений, трудовых и студенческих коллективов прошла по улице Краснооктябрьской от колледжа искусств им. У. Тхабисимова до городского парка культуры и отдыха.
Возле входа в горпарк состоялся митинг. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов приветствовал участников шествия и поздравил всех жителей Адыгеи с праздником Весны и Труда.
«Этот замечательный день давно стал для россиян символом весеннего тепла и преемственности трудовых традиций. Он по праву считается всенародным, символизирует сплоченность и единство в достижении общей цели — благополучия будущих поколений и процветания нашей великой страны», — сказал Мурат Кумпилов.
Глава республики также подчеркнул, что только созидательный труд, мир и согласие между людьми помогут достичь стабильности и процветания. Особенно это важно в условиях санкций и внешнеполитического давления на Россию.
«Как отметил Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в Послании Федеральному Собранию: «Мы обязаны сконцентрировать все ресурсы, собрать все силы в кулак, проявить волю для дерзновенного, результативного труда», — подчеркнул Мурат Кумпилов.
К словам главы республики присоединились: председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, председатель Федерации профсоюзов РА Руслан Устов и мэр Майкопа Андрей Гетманов.
В завершение официальной части праздника жителей и гостей Майкопа ждала обширная культурно-массовая программа: открытие паркового сезона, работа интерактивных площадок, концертно-развлекательные мероприятия, награждение участников различных городских конкурсов, выставка молодых мастеров декоративно-прикладного искусства и т.д.
Кульминацией мероприятий стал праздничный концерт «Славим труд в цветении весны», в котором приняли участие лучшие творческие коллективы и эстрадные исполнители республики. Первомайские шествия также состоялись во всех муниципальных образованиях Адыгеи.
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