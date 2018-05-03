В Адыгее состоялись мероприятия, посвященные Дню Весны и Труда

Основные торжества прошли в Майкопе . В праздничном шествии и митинге приняло участие несколько тысяч жителей и гостей республиканской столицы.

Праздничная колонна с представителями органов государственной власти, общественных движений, трудовых и студенческих коллективов прошла по улице Краснооктябрьской от колледжа искусств им. У. Тхабисимова до городского парка культуры и отдыха.

Возле входа в горпарк состоялся митинг. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов приветствовал участников шествия и поздравил всех жителей Адыгеи с праздником Весны и Труда.

«Этот замечательный день давно стал для россиян символом весеннего тепла и преемственности трудовых традиций. Он по праву считается всенародным, символизирует сплоченность и единство в достижении общей цели — благополучия будущих поколений и процветания нашей великой страны», — сказал Мурат Кумпилов.

Глава республики также подчеркнул, что только созидательный труд, мир и согласие между людьми помогут достичь стабильности и процветания. Особенно это важно в условиях санкций и внешнеполитического давления на Россию

«Как отметил Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в Послании Федеральному Собранию: «Мы обязаны сконцентрировать все ресурсы, собрать все силы в кулак, проявить волю для дерзновенного, результативного труда», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

К словам главы республики присоединились: председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный , председатель Федерации профсоюзов РА Руслан Устов и мэр Майкопа Андрей Гетманов

В завершение официальной части праздника жителей и гостей Майкопа ждала обширная культурно-массовая программа: открытие паркового сезона, работа интерактивных площадок, концертно-развлекательные мероприятия, награждение участников различных городских конкурсов, выставка молодых мастеров декоративно-прикладного искусства и т.д.

Кульминацией мероприятий стал праздничный концерт «Славим труд в цветении весны», в котором приняли участие лучшие творческие коллективы и эстрадные исполнители республики. Первомайские шествия также состоялись во всех муниципальных образованиях Адыгеи.