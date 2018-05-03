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Лавров считает, что полицентричный мир формируется на глазах
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Лавров считает, что полицентричный мир формируется на глазах 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что сейчас идет формирование полицентричной системы мироустройства.
"Сегодня мы… — свидетели процесса формирования полицентричной системы мироустройства. Появляются и укрепляются новые центры экономической мощи и политического влияния", — заявил Лавров в интервью итальянскому журналу «Панорама».
В то же время, отметил министр, новой многополярной конструкции еще только предстоит придать устойчивость.
"В наших общих интересах, чтобы действия всех международных игроков носили не деструктивный, а созидательный характер, опирались не на силу, а на международное право. Только путем сложения потенциалов с опорой на авторитет ООН возможно эффективное решение многочисленных проблем современности", — отметил Лавров.
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