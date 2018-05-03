Лавров считает, что полицентричный мир формируется на глазах

"Сегодня мы… — свидетели процесса формирования полицентричной системы мироустройства. Появляются и укрепляются новые центры экономической мощи и политического влияния", — заявил Лавров в интервью итальянскому журналу «Панорама».

В то же время, отметил министр, новой многополярной конструкции еще только предстоит придать устойчивость.