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На стройке в Новосибирске рухнула центральная часть постройки
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На стройке в Новосибирске рухнула центральная часть постройки 

АиФ-Новосибирск 35 минут назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В Заельцовском районе Новосибирска минувшей ночью, 3 мая, на одном из строительных объектов обрушилась центральная часть здания. Об этом сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
К счастью, пока информации о пострадавших не поступало. При этом, свидетели случившегося рассказали, что их потряс шум, который возник при обрушении строения.
«Поднялся шум, который очень сильно напугал нас. Мы думали, началась война», — говорят пользователи.
Очевидцы рассказали в сообществе, что прошлой ночью на стройке в Заельцовском районе мегаполиса обрушилась центральная часть строящегося объекта между Лицеем №159 и Заельцовским рынком.
Оказалось, что на том месте возводили 25-этажный дом. В момент обрушения конструкций людей на стройке не было. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.
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