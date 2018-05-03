На стройке в Новосибирске рухнула центральная часть постройки

В Заельцовском районе Новосибирска минувшей ночью, 3 мая, на одном из строительных объектов обрушилась центральная часть здания. Об этом сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

К счастью, пока информации о пострадавших не поступало. При этом, свидетели случившегося рассказали, что их потряс шум, который возник при обрушении строения.

«Поднялся шум, который очень сильно напугал нас. Мы думали, началась война», — говорят пользователи.

Очевидцы рассказали в сообществе, что прошлой ночью на стройке в Заельцовском районе мегаполиса обрушилась центральная часть строящегося объекта между Лицеем №159 и Заельцовским рынком.

Оказалось, что на том месте возводили 25-этажный дом. В момент обрушения конструкций людей на стройке не было. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.