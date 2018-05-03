Нижегородцы смогут пожаловаться на лужи в городе

Нижегородцы смогут пожаловаться на лужи, образовавшиеся на дорогах города после майских ливней. Как сообщает администрация столицы ПФО, департамент благоустройства и дорожного хозяйства проведет прямую телефонную линию по вопросам работы сетей ливневой канализации.

Телефонная линия будет работать в следующий понедельник, 7 мая, с 10.00 до 12.00. Жители Нижнего Новгорода получат возможность задать вопросы специалистам о функционировании городских сетей ливневой канализации и ливневых насосных станций, а также поинтересоваться состоянием противооползневых и гидротехнических сооружений.

Звонки будут приниматься по телефону: 433-85-07.

Отметим, что в текущем году на содержание сетей ливневой канализации выделено свыше 16 миллионов рублей: более 998 тысяч рублей из городского бюджета и более 15 миллионов 52 тысяч рублей из областной казны.

Напомним, после первомайской грозы улицы Нижнего Новгорода превратились в реки.