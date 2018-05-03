Ещё
СГК завершила ремонт котлоагрегата на Барнаульской ТЭЦ-2
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: 103 года строгого режима
Пока вы спали: 103 года строгого режима

СГК завершила ремонт котлоагрегата на Барнаульской ТЭЦ-2 

АиФ — Алтай 1 час назад
Энергетики Сибирской генерирующей компании завершили плановый текущий ремонт котлоагрегата №14 Барнаульской ТЭЦ-2. Работы на нем начались 3 апреля и продолжались в течение 22 дней.
За период проведения ремонтных работ специалисты провели очистку и ремонт основных узлов котла, были отремонтированы лопатки сепараторов, корпуса циклонов, проведена ревизия арматуры высокого и сверхвысокого давления и многие другие работы. Отметим, паропроизводительность данного котла составляет 210 тонн/ час. Ремонт позволил увеличить запас прочности оборудования и продлить срок его службы.
На проведении данных работ ежедневно было задействовано порядка 70 человек.
«Барнаульская ТЭЦ-2 СГК — старейшая станция в энергосистеме Алтая, — говорит директор предприятия Александр Лукьянов. — Однако это ни в коем случае не влияет на надежность ее работы. Ремонтная программа на станции длится практически круглый год, и состояние основного оборудования — котлов и трурбин — позволяет нам быть уверенными в том, что мы сможем надежно снабжать теплом и электроэнергией своих потребителей. Помимо этого, не стоит забывать о том, что в 2014 году основные фонды предприятия были обновлены на 30% в рамках программы ДПМ, и мощность станции увеличилась — до 275 МВт по электроэнергии и 1087 Гкал/ч — по тепловой энергии».
АиФ — Алтай: последние новости
Почему отпущен Денис Сучков, осужденный по делу УК «Доверие»? Финансовые нарушения. Счётная палата региона подготовила отчёт за 2017 год Хакасию и Алтайский край соединит автодорога «Абакан-Бийск»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полномочия Медведева передадут Кудрину543
В центре Москвы произошла драка со стрельбой48
Еще один мессенджер заблокируют в России75
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка22
В Лондоне в толпе прогремел взрыв120
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Армения останется без еды
В мире Кавказ
03:26
В Москве ожидается до 24 градусов тепла
Общество Новости Москвы
02:09
Гузеева жестко ответила поклоннице
Шоу-бизнес
00:55
КНДР готова пойти на полную денуклеаризацию
В мире Оружие
00:14
Взрыв в Лондоне попал на видео
Другое Происшествия
00:25
В Лондоне в толпе прогремел взрыв
Происшествия В мире
03:51
Истребитель Су-27 «ужасает» НАТО
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение