СГК завершила ремонт котлоагрегата на Барнаульской ТЭЦ-2

Энергетики Сибирской генерирующей компании завершили плановый текущий ремонт котлоагрегата №14 Барнаульской ТЭЦ-2. Работы на нем начались 3 апреля и продолжались в течение 22 дней.

За период проведения ремонтных работ специалисты провели очистку и ремонт основных узлов котла, были отремонтированы лопатки сепараторов, корпуса циклонов, проведена ревизия арматуры высокого и сверхвысокого давления и многие другие работы. Отметим, паропроизводительность данного котла составляет 210 тонн/ час. Ремонт позволил увеличить запас прочности оборудования и продлить срок его службы.

На проведении данных работ ежедневно было задействовано порядка 70 человек.