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Россия хочет дружбы США, но не ценой торговли интересами, заявил Лавров
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Россия хочет дружбы США, но не ценой торговли интересами, заявил Лавров 

РИА Новости 18 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Россия хотела бы дружественных отношений с США, но не ценой торговли своими национальными интересами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Пока многие в Вашингтоне продолжают погружаться в самовоспроизводящуюся русофобию, взаимодействие по важным вопросам глобальной повестки пробуксовывает. Это негативно сказывается на обстановке в мире, где накопилось слишком много вопросов, которые попросту невозможно решать без сотрудничества между Россией и США", — заявил Лавров в интервью итальянскому журналу «Панорама».
Он выразил надежду, что «здравый смысл со временем возьмет верх в вашингтонских коридорах власти».
"Мы хотели бы установления нормальных, предсказуемых, даже, если хотите, дружественных отношений с США. Но не ценой торговли принципами и национальными интересами России", — добавил министр.
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