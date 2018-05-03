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Южноуральские ветераны получат 25 открыток от президента к 9 Мая
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Южноуральские ветераны получат 25 открыток от президента к 9 Мая 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Почтальоны доставит ветеранам войны и труженикам тыла Челябинской области персональные поздравлений президента Российской Федерации В. В. Путина с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом «АиФ-Челябинск» сообщили в пресс-службе почты России по Челябинской области.
«На поздравительном конверте изображен орден Отечественной войны и знамя 150-ой стрелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии. На лицевой стороне поздравительной открытки — фотография «Встреча демобилизованных воинов на Белорусском вокзале». На обороте открытки использованы фотографии: военного парада на Красной площади в Москве, Героя Советского Союза А. И. Родимцева в окружении бойцов-сибиряков 13-ой гвардейской дивизии, женщин во время конвейерной сборки пистолетов-пулеметов ППШ в Москве, неизвестного бойца Красной Армии, беседующего с десятилетним Володей Лукиным, родителей которого угнали в Германию, группы детей, освобожденных из концлагеря Освенцим, а также салюта Победы в Москве», — пояснил источник.
Если адресатов почтальон не застанет дома, то праздничные письма будут ждать их в почтовом отделении ещё месяц. Сотрудники почты также будут выходить на адреса с доставкой президентских писем неоднократно и если нужно будет, то готовы подключить к розыску адресатов даже Пенсионный фонд.
В случае отсутствия ветеранов по адресам, указанным на конвертах, в праздничные дни их письма с персональными поздравлениями будут храниться в почтовых отделениях в течение месяца. Повторная доставка будет осуществляться неоднократно.
При необходимости Почта России и Пенсионный фонд Российской Федерации будут выяснять новые адреса ветеранов с целью обеспечения доставки им писем в регионы страны.
«Сотрудники Почты России предпримут все возможные меры для вручения каждого персонального поздравления», — заверили в почте России.
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