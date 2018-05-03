Прачка, управлявшая государством

На то время, когда она была у власти, пришлась тяжело принятая в Израиле Война Судного дня. Израиль победил, но потери были велики, опасность, с которой столкнулась страна, огромна, к тому же война оказалась неожиданностью. Партия Голды Меир выиграла выборы, но она была вынуждена уйти в отставку.

Ее правление было не слишком счастливым. Быть может, ее популярность связана с тем, что после террористического акта на Мюнхенской Олимпиаде она приказала Моссаду найти и уничтожить всех, кто убивал израильтян. А может — и это больше всего похоже на правду — дело в том, что личная история Голды Меир сливается с судьбой еврейского государства. Она олицетворяет участь сотен тысяч мужчин и женщин, боровшихся за Израиль, когда он был идеей, строивших его и шедших за него на смерть.

Уроженка Российской империи, дочь плотника и кормилицы, перебравшихся в США в поисках лучшей доли и из страха перед погромами, занималась общественной работой с четвертого класса. Родители выживали в Америке, понемногу выбиваясь в люди, а она училась на медные деньги, увлеклась сионизмом, познакомилась со своим будущим мужем. В 1921 году они репатриировались в находившуюся под британским мандатом Палестину . Там Голда Мабович-Меерсон стала Голдой Меир — фамилии репатриантов ивритизировались.

Муж Голды работал бухгалтером, она брала белье в стирку. Потом работала на госслужбе, после провозглашения независимости была избрана в Кнессет. А в 1948 году она стала первым послом Израиля в СССР. Поначалу Сталин флиртовал с Израилем, рассчитывая, что левое еврейское государство станет опорой Советского Союза на Ближнем Востоке. Но вскоре все изменилось, не в последнюю очередь причиной этого стал восторженный прием, который Голде Меир оказали в СССР. В московской синагоге ее приветствовала огромная толпа. Во время кремлевского приема Полина Жемчужина, жена Молотова, второго человека в стране, министра иностранных дел, сказала ей на идиш: «Я дочь еврейского народа». А мудрый писатель Эренбург притворился, что не знает идиш: он понимал, чем все это кончится. Эренбург не ошибся — Сталин решил, что в стране действует сионистская «пятая колонна» и на еврейские организации обрушились жестокие репрессии. Великий актер Михоэлс был убит, многие люди оказались в тюрьмах.

Позже Голда Меир была министром труда и социального обеспечения, министром внутренних дел и министром иностранных дел. Отношения с СССР были бесповоротно испорчены, но и США поначалу не слишком благоволили Израилю — выстраивать дипломатические мосты пришлось ей.