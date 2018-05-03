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США фактически ведут курс на развал Сирии, заявил Лавров
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США фактически ведут курс на развал Сирии, заявил Лавров 

РИА Новости 19 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. США продолжают активно «обустраиваться» на восточном берегу Евфрата в Сирии, фактически Вашингтон ведет курс на развал этой страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Хотя в Госдепартаменте США и Белом доме клятвенно заверяли, что их единственная цель — изгнать из этой страны террористов, на практике США сейчас активно обустраиваются на восточном берегу Евфрата, фактически ведут курс на развал Сирии. Такой курс поощряют и отдельные союзники США", — заявил Лавров в интервью итальянскому журналу «Панорама».
Ситуацию в Сирии он упомянул как пример в связи с вопросом о расхождении между риторикой и реальными действиями Вашингтона в политике по отношению к России.
"К сожалению, мы часто сталкиваемся с ситуацией — причем применительно не только к российско-американским отношениям, но и к другим международным темам, — когда звучащие в Вашингтоне заявления не соответствуют реальным действиям", — отметил министр.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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