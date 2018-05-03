Жителей Владивостока подготовят к отопительному сезону и оставят без горячей воды

Горячую воду отключат во всех районах Владивостока на время проведения гидравлических испытаний. Об этом сообщило агентство Deita.ru.

Испытания распределительных и магистральных водяных тепловых сетей на гидравлические потери проведут в четыре этапа.

Первыми без горячей воды останутся часть Первореченского и Ленинский районы с 14 по 21 мая. Фрунзенский и оставшуюся часть Первореченского района отключат с 21 по 28 мая. В Первомайском районе работы проведут с 28 мая по 4 июня, а в Советском — с 13 по 20 июня.

Для безопасности жителей испытания осуществят ночью, когда на улице мало пешеходов и транспорта. Запланированные работы нужны для подготовки к отопительному сезону в городе.