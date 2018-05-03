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Жителей Владивостока подготовят к отопительному сезону и оставят без горячей воды
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Жителей Владивостока подготовят к отопительному сезону и оставят без горячей воды 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Горячую воду отключат во всех районах Владивостока на время проведения гидравлических испытаний. Об этом сообщило агентство Deita.ru.
Испытания распределительных и магистральных водяных тепловых сетей на гидравлические потери проведут в четыре этапа.
Первыми без горячей воды останутся часть Первореченского и Ленинский районы с 14 по 21 мая. Фрунзенский и оставшуюся часть Первореченского района отключат с 21 по 28 мая. В Первомайском районе работы проведут с 28 мая по 4 июня, а в Советском — с 13 по 20 июня.
Для безопасности жителей испытания осуществят ночью, когда на улице мало пешеходов и транспорта. Запланированные работы нужны для подготовки к отопительному сезону в городе.
Коммунальщики начнут отключать горячую воду в Красноярске с 28 мая. Ремонт проведут на трех красноярских ТЭЦ. Каждый из них займет 10 дней.
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