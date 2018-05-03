По переправе через реку Пур скоро будут ходить воздушные подушки

Сегодня, 3 мая, ледовая переправа через реку Пур работает в обычном режиме. Её грузоподъемность составляет до 50 тонн. Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщил начальник Коротчаевской ремонтно-эксплуатационной службы предприятия «Ямбургтранссервис» Николай Солгалов.

Он пояснил, что по предварительным данным, пропускать автомобили планируют до 5 или 7 мая. Все будет зависеть от погоды. Как только переправу закроют, то запустят вездеходы на воздушных подушках. Сейчас все они готовы к эксплуатации и будут ходить круглосуточно.

Также Николай Солгалов рассказал, что чуть больше недели назад приступили к отпариванию понтонов. Эти работы выполнены на 60 процентов.

На межсезонье подготовлен четкий план действий. Перевозчик на «подушках» — Пурречфлот. У этой организации заключены соглашения со всеми основными пользователями переправы. Для жителей сформированы тарифы на услуги: с 5 до 8 утра и с 17 до 20 часов проезд на «подушке» будет стоить 200 рублей. В остальное время — 500 рублей. При этом льготные категории пассажиров будут перевозиться бесплатно. Есть договоренности и по организованным группам детей при отправке их на отдых, соревнования и т.д. Основные промышленные компании, работающие в регионе, также заключают с Пурречфлотом соглашения, по которым в период межсезонья перевозят работников.

Проведены совещания с предпринимателями, которые будут обеспечивать территорию продуктами питания. Все они готовятся встретить половодье во всеоружии. Будет создан запас продуктов. За ценами намерены осуществлять контроль. По опыту прошлых сезонов, на основные товары стоимость в межсезонье не поднимается.