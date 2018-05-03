Ещё
По переправе через реку Пур скоро будут ходить воздушные подушки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: 103 года строгого режима
Пока вы спали: 103 года строгого режима

По переправе через реку Пур скоро будут ходить воздушные подушки 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Сегодня, 3 мая, ледовая переправа через реку Пур работает в обычном режиме. Её грузоподъемность составляет до 50 тонн. Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщил начальник Коротчаевской ремонтно-эксплуатационной службы предприятия «Ямбургтранссервис» Николай Солгалов.
Он пояснил, что по предварительным данным, пропускать автомобили планируют до 5 или 7 мая. Все будет зависеть от погоды. Как только переправу закроют, то запустят вездеходы на воздушных подушках. Сейчас все они готовы к эксплуатации и будут ходить круглосуточно.
Также Николай Солгалов рассказал, что чуть больше недели назад приступили к отпариванию понтонов. Эти работы выполнены на 60 процентов.
На межсезонье подготовлен четкий план действий. Перевозчик на «подушках» — Пурречфлот. У этой организации заключены соглашения со всеми основными пользователями переправы. Для жителей сформированы тарифы на услуги: с 5 до 8 утра и с 17 до 20 часов проезд на «подушке» будет стоить 200 рублей. В остальное время — 500 рублей. При этом льготные категории пассажиров будут перевозиться бесплатно. Есть договоренности и по организованным группам детей при отправке их на отдых, соревнования и т.д. Основные промышленные компании, работающие в регионе, также заключают с Пурречфлотом соглашения, по которым в период межсезонья перевозят работников.
Проведены совещания с предпринимателями, которые будут обеспечивать территорию продуктами питания. Все они готовятся встретить половодье во всеоружии. Будет создан запас продуктов. За ценами намерены осуществлять контроль. По опыту прошлых сезонов, на основные товары стоимость в межсезонье не поднимается.
ИА Север-Пресс: последние новости
«Знаменитое» салехардское крыльцо накрывают крышей «Газпром нефть» изучит в Арктике краснокнижного морского единорога Преподаватели Саратовской консерватории поделятся мастерством с ямальцами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полномочия Медведева передадут Кудрину531
В центре Москвы произошла драка со стрельбой47
Еще один мессенджер заблокируют в России66
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка21
В Лондоне в толпе прогремел взрыв120
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Армения останется без еды
В мире Кавказ
03:26
В Москве ожидается до 24 градусов тепла
Общество Новости Москвы
02:09
Гузеева жестко ответила поклоннице
Шоу-бизнес
00:55
КНДР готова пойти на полную денуклеаризацию
В мире Оружие
00:14
Взрыв в Лондоне попал на видео
Другое Происшествия
00:25
В Лондоне в толпе прогремел взрыв
Происшествия В мире
03:51
Истребитель Су-27 «ужасает» НАТО
Оружие Армия
00:34
Рослесхоз рассказал, накроет ли Москву смогом
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение