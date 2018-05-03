ОРВИ задержалась в Калуге 

На прошлой неделе в Калужской области было зарегистрировано 6648 случаев ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 4,8%. По данным Роспотребнадзора, ее уровень сейчас ниже пороговых значений на 10,7%. В Калуге ОРВИ отступать пока не хочет. Больных на прошлой неделе было зарегистрировано примерно столько же, сколько на предыдущей. Среди взрослых заболеваемость даже выросла — на 13,5%. 12 из 13 зарегистрированных в Калужской области случаев гриппа были также выявлены в Калуге. Эпидпорог в Калуге по-прежнему превышен. Превышение составляет 17,9%.