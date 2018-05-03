Ещё
Восстановить доверие с ЕС из-за санкций непросто, заявил Лавров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Восстановить доверие с ЕС из-за санкций непросто, заявил Лавров 

РИА Новости 20 минут назад
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Восстановить доверие между Россией и Европейским союзом, подорванное введением антироссийских санкций, будет непросто, но время способствует восстановлению связей между Москвой и Брюсселем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью итальянскому журналу «Панорама».
"Существуют различные оценки ущерба. Называются различные цифры. При этом главная потеря, на наш взгляд, заключается в утрате доверия, восстановить которое будет весьма непросто", — сказал Лавров, отвечая на вопрос, во что России обходятся санкции и чего они стоят Европе.
"Россия себя от Европы не отделяет, не закрывается. Думаю, что время объективно работает на восстановление связей Россия-ЕС на благо наших народов, во имя стабильности и процветания европейского континента", — добавил глава МИД РФ.
По его словам, любые односторонние меры экономического давления не только нелегитимны с точки зрения международного права, но, как показывает практика применения, — нерезультативны.
Как отметил Лавров, санкции США, которые были «подхвачены» затем ЕС в качестве инструмента давления на Москву, не привели к смене внешнеполитического курса России и не заставили отказаться от того, что РФ считает правильным и справедливым. В условиях санкций экономика РФ адаптировалась к давлению и обратила их последствия в свою пользу, сказал глава МИД России.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект об ответе на санкции США и других стран. Документ дает право правительству по решению президента вводить 16 различных ответных мер, в том числе запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов из определенных стран, запрещать или ограничивать вывоз из РФ редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
РИА Новости: последние новости
Роспотребнадзор сообщил число пострадавших от клещей россиян Россия хочет дружбы США, но не ценой торговли интересами, заявил Лавров США фактически ведут курс на развал Сирии, заявил Лавров
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Банки начали переводить деньги на карты по-новому30
В Лондоне в толпе прогремел взрыв52
Крым совершил рывок вперед60
Кудрин вернется во власть93
РФ объяснила отказ от встречи с британцами171
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
03:26
В Москве ожидается до 24 градусов тепла
Общество Новости Москвы
02:09
Гузеева жестко ответила поклоннице
Шоу-бизнес
00:25
В Лондоне в толпе прогремел взрыв
Происшествия В мире
03:51
Истребитель Су-27 «ужасает» НАТО
Оружие Армия
00:34
Рослесхоз рассказал, накроет ли Москву смогом
Новости Москвы
04:30
Китай тайно разместил ракеты на спорных островах
Армия В мире
01:05
ЦБ предупредил банки о новой угрозе
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение