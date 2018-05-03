Тюменские дачники выкопали у себя на участке боевой снаряд

Сегодня днем, 3 мая, на тюменских дачах был случайно выкопан боевой снаряд. Увидев эту находку, местные жители сразу вызвали экстренные службы.

— Такой факт действительно был. Представители СНТ «Березняки» обратились в полицию с сообщением о обнаружении подозрительного бесхозного металлического предмета. На месте работали сотрудники полиции и Росгвардии. Сейчас предмет изъят. По факту его обнаружения проводится проверка, — рассказала 72.ru Светлана Новик , начальник отдела информации и общественных связей УМВД по Тюменской области

По словам очевидцев, найденный снаряд похож на гранату. Его достали из земли во время проведения хозяйственных работ на одном из участков на улице Сосновой. Саперы изучили предмет, но опасности в нем не увидели.