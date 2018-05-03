Иностранное судно наказано в Китае за сброс сточных вод в реку Янцзы

Нанкин , 3 мая / Синьхуа / — За сброс бытовых сточных вод в реку Янцзы одно из иностранных судов на днях было задержано и подвергнуто административному наказанию в провинции Цзянсу на востоке Китая

Как сообщили в четверг в управлении по морским делам города Чжанцзяган /провинция Цзянсу/, сотрудники управления при проверке судна PEDHOULAS TRADER под флагом Кипра обнаружили дефекты оборудования по утилизации бытовых сточных вод, в результате чего канализационные стоки напрямую сбрасывались в реку Янцзы, что вызвало загрязнение речной акватории.

Сброс сточных вод в Янцзы может нарушить экологический баланс водной акватории длиннейшей реки Китая и оказать негативное влияние на речную систему, отметил сотрудник управления по морским делам города Чжанцзяган Сюэ Хуайвэнь.

Согласно статистике, с 2017 года данное управление проверило в общей сложности 377 судов и выявило 30 случаев, связанных с нарушением правил использования топлива. Кроме этого, в борьбе с водным, атмосферным и шумовым загрязнением также были достигнуты эффективные результаты. -0-