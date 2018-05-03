«Второго предупреждения не будет»

Не позже 15 мая 2018 года руководители проектов молодежных конкурсов Российского научного фонда (РНФ) в рамках Президентской программы исследовательских проектов должны предоставить в фонд годовые научные отчеты о своей работе. Для многих молодых ученых это первый подобный опыт. Почему отчетность по грантам — это нормально, на что следует обратить внимание при ее подготовке, а также зачем экспертам Российского научного фонда (РНФ) желтая карточка и почему ее применяют лишь один раз, в интервью Indicator.Ru рассказал начальник Управления программ и проектов РНФ Андрей Блинов

— Зачем руководители проектов должны представлять в фонд отчеты?

— Начиная работать с фондом, молодые ученые подписывают грантовые соглашения с фондом и своими организациями. Там это и прописано. Руководители проектов по мероприятиям «Проведение инициативных исследований молодыми учеными» и «Проведение исследований научными группами под руководством молодых ученых» Президентской программы должны сдавать отчеты до 15 мая каждого года. Все это нужно для того, чтобы экспертный совет фонда контролировал, как проект реализуется, то есть насколько выполняются заявленные планы, как публикуются результаты проекта и каковы перспективы дальнейшей работы.

— Бывали ли такое, что отчеты не присылали или присылали, но с опозданием? Как фонд к этому относится?

— По сути и то, и другое — это нарушение договорных обязательств. По тем же грантовым соглашением это может повлечь за собой достаточно жесткие меры, такие как приостановка реализации проекта или прекращение финансирования. Такого, чтобы отчеты не присылали вообще, еще не было. Нарушение сроков — по двум проектам были такие ситуации, в каждом случае разбирались индивидуально.

— Что должно быть в отчете?

— Прежде всего результаты работы по проекту. Хочу сразу оговориться, что в отчете не должно быть жизнеописания конкретного коллектива за отчетный период. Нет, экспертам важно получить информацию о том, насколько выполнен заявленный план, какие научные результаты получены и как они обнародованы — представлены на научных мероприятиях или опубликованы. Этого будет вполне достаточно для того, чтобы оценить перспективы и принять решение о продолжении финансирования.

— Есть мнение, что фонд, запрашивая ежегодные отчеты, заставляет ученых заниматься не особо нужной «бумажной работой». Они ведь и так представляют свои результаты, публикуя их. Как вы это прокомментируете?

— Я бы не называл отчетность ненужной работой, это нормальная практика для многолетних проектов. Вот гипертрофированное восприятие требований отчетности, которое приводит к излишнему объему информации в отчетах — вот это действительно не нужно. Если есть опубликованные статьи в научных изданиях, которые отражают выполнение проекта и результаты, то описательная часть работы в отчете может быть минимальной, со ссылками на эти статьи (публикации, естественно, должны быть представлены в отчете). А вот если публикаций нет — тогда надо дать исчерпывающую информацию экспертам о том, как проект выполняется. Отчет готовится, в первую очередь, не для фонда, а для коллег — ученых, которые будут его рассматривать.

— Про публикации. Хорошо, когда статьи опубликованы, но всем понятно, что это совсем не быстрый процесс. Как поступать в случаях, если статьи готовы, но еще не вышли в свет?

— Фонд засчитывает опубликованные или официально принятые к печати статьи. Если статья принята к печати, но еще не опубликована — делается соответствующая отметка в форме и прикладывается любой, я подчеркну — любой документ из издательства о принятии этой статьи в печать. И в первом, и во втором случае мы просим дать нашим экспертам ознакомиться с текстами статей, загрузив их в информационно-аналитическую систему (ИАС) РНФ или дав ссылку на него в свободном доступе. Это достаточно чувствительный момент, ведь сложно оценить статью без текста.

— На что еще обратить внимание при подготовке отчета?

— Конечно, на корректность данных. Ошибки в отчете легко можно принять за попытку ввести экспертов в заблуждение. Все проверяется, и любое искажение информации, осознанно оно или нет, порождает негативное отношение. Например, не стоит указывать в отчете статьи, не относящиеся к проекту, или вообще несуществующие. Нужно внимательно проверять данные, чтобы, скажем, наличие индексации издания или его принадлежность к определенному квартилю соответствовала действительности.

— А где ученый может взять и проверить эти данные?

— Если ученый не знает об источниках подобной информации, то в формах отчетов у нас указаны все ресурсы и ссылки на то, где такую информацию можно получить.

— По каким критериям эксперты оценивают, выполнен ли проект?

— К таким критериям можно отнести самостоятельность и оригинальность отчетных материалов, выполнение плана работ и достижения заявленных научных результатов, научная значимость результатов, оценка обнародования результатов проекта — статьи, издания, где они опубликованы, научные мероприятия, оценка достижения показателей проекта, в том числе и по исполнителям, а в случаях замены основных исполнителей и оценка обоснованности замен. Оценивают эксперты и план работ на следующий год.

Эксперт готовит заключение, резюмирующую часть которого могут прочитать и руководители проектов. Помимо этого, эксперт может что-то порекомендовать своим «подопечным». Это не просто обратная связь, а своего рода «тонкая настройка», корректировка для более качественного выполнения проекта.

— Отчетная информация доступна только экспертам фонда?

— Не только. Эксперты могут посмотреть весь отчет, а его отдельные части, например, сведения о фактическом выполнении плана работы в отчетный период и список публикаций, размещаются на сайте РНФ в карточках проектов, чтобы любой желающий мог не только ознакомиться с результатами, но и оценить, насколько конкретные ученые выполняют свои обязательства.

— Бывает ли, что эксперты рекомендуют не финансировать дальше проект? Что в этом случае происходит?

— Если экспертный совет поддерживает предложения экспертов, то такая рекомендация передается правлению РНФ. Ежегодно фонд по такому сценарию прекращает финансирование до десятка проектов. Их руководителям на ближайшие три года не дают участвовать в наших конкурсах, а информация о досрочном прекращении финансирования публикуется на сайте.

У экспертного совета есть еще один инструмент — предупреждение, так называемая «желтая карточка». В случае если группа не выполняет план или совершает иные нарушения, но это не очень критично снижает научную значимость проекта и не ставит под угрозу его выполнение, экспертный совет фонда может указать на это ученому с помощью такой желтой карточки. Тогда руководитель проекта должен постараться максимально исправить ситуацию в будущем году. Второго предупреждения не будет.

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