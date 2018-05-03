Лермонтовский ГОК в Приморском крае возобновил работу после приостановки

ВЛАДИВОСТОК , 3 мая. / ТАСС /. Лермонтовский ГОК, градообразующее предприятие в поселке Светлогорье в Приморском крае , возобновил работу после плановой остановки в феврале, во время которой на предприятии настраивали новое оборудование. Об этом сообщила в четверг пресс-служба краевой администрации.

"Лермонтовский ГОК в приморском поселке Светлогорье возобновил работу после плановой остановки.

На комбинате работают 220 человек. Заработная плата всем сотрудникам выплачивается стабильно и в установленные сроки, также работники получают все положенные выплаты — отпускные, больничные и другие.

На Лермонтовском ГОК есть вакансии, на рабочие места приглашают жителей края", — говорится в сообщении.

Лермонтовский ГОК добывает вольфрамовый концентрат, и с начала года до приостановки отгрузил заказчикам 51 т металла. С осени 2017 года Лермонтовский ГОК, который с 2003 года испытывал проблемы с добычей руды и сбытом, работает в стабильном режиме. В прошлом году предприятие получило субсидию из краевого бюджета в 250 млн рублей на восстановление производственной деятельности. На эти средства закуплено новое оборудование и расходные материалы.

Поселок Светлогорье включили в перечень моногородов, его население составляет почти 1,6 тыс. человек. Градообразующим предприятием является Лермонтовский ГОК. Предприятие занимается разработкой вольфрамового месторождения и испытывало проблемы с добычей руды и сбытом с 2003 года, а в начале октября 2016 года из-за того, что утвержденные запасы подходили к концу, его работу приостановили, производственные мощности законсервировали. В начале ноября 2017 года работа возобновилась.