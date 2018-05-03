Ещё
Лермонтовский ГОК в Приморском крае возобновил работу после приостановки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: 103 года строгого режима
Пока вы спали: 103 года строгого режима

Лермонтовский ГОК в Приморском крае возобновил работу после приостановки 

ТАСС 47 минут назад
Фото: АиФ-Владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 3 мая. /ТАСС/. Лермонтовский ГОК, градообразующее предприятие в поселке Светлогорье в Приморском крае, возобновил работу после плановой остановки в феврале, во время которой на предприятии настраивали новое оборудование. Об этом сообщила в четверг пресс-служба краевой администрации.
"Лермонтовский ГОК в приморском поселке Светлогорье возобновил работу после плановой остановки.
На комбинате работают 220 человек. Заработная плата всем сотрудникам выплачивается стабильно и в установленные сроки, также работники получают все положенные выплаты — отпускные, больничные и другие.
На Лермонтовском ГОК есть вакансии, на рабочие места приглашают жителей края", — говорится в сообщении.
Лермонтовский ГОК добывает вольфрамовый концентрат, и с начала года до приостановки отгрузил заказчикам 51 т металла. С осени 2017 года Лермонтовский ГОК, который с 2003 года испытывал проблемы с добычей руды и сбытом, работает в стабильном режиме. В прошлом году предприятие получило субсидию из краевого бюджета в 250 млн рублей на восстановление производственной деятельности. На эти средства закуплено новое оборудование и расходные материалы.
Поселок Светлогорье включили в перечень моногородов, его население составляет почти 1,6 тыс. человек. Градообразующим предприятием является Лермонтовский ГОК. Предприятие занимается разработкой вольфрамового месторождения и испытывало проблемы с добычей руды и сбытом с 2003 года, а в начале октября 2016 года из-за того, что утвержденные запасы подходили к концу, его работу приостановили, производственные мощности законсервировали. В начале ноября 2017 года работа возобновилась.
ТАСС: последние новости
"Ъ": группа "Ренова" просит поддержки государства после подпадания под санкции США Испанская секретная герилья в ленинградских лесах Лондонская биржа с вечера 2 мая приостановит торги бумагами En+
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полномочия Медведева передадут Кудрину485
В центре Москвы произошла драка со стрельбой45
В Лондоне в толпе прогремел взрыв119
Банки начали переводить деньги на карты по-новому37
Еще один мессенджер заблокируют в России45
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Армения останется без еды
В мире Кавказ
03:26
В Москве ожидается до 24 градусов тепла
Общество Новости Москвы
02:09
Гузеева жестко ответила поклоннице
Шоу-бизнес
00:55
КНДР готова пойти на полную денуклеаризацию
В мире Оружие
00:14
Взрыв в Лондоне попал на видео
Другое Происшествия
00:25
В Лондоне в толпе прогремел взрыв
Происшествия В мире
03:51
Истребитель Су-27 «ужасает» НАТО
Оружие Армия
00:34
Рослесхоз рассказал, накроет ли Москву смогом
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение