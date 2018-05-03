Суд обязал администрацию Копейска обеспечить водой жителей Вахрушево 

Суд по иску прокуратуры обязал администрацию Копейска обеспечить бесперебойное водоснабжение для жителей посёлка Вахрушево, сообщают в пресс-центре регионального надзорного ведомства.
Ранее глава городского округа получал от правоохранителей представление за ненадлежащую организацию водоотведения в посёлке, однако проблему не устранили. Повторная проверка, в которой участвовали представители минэкологии, Роспотребнадзора, администрации и коммунальных служб, выявила переполнение выгребных ям.
Напомним, серьёзные проблемы с водоснабжением в посёлке Вахрушево начались ещё летом 2016 года, когда здесь едва не ввели режим ЧС из-за пересохших скважин. Осенью того же года губернатор Борис Дубровский распорядился выделить на строительство водопровода для посёлка 32,7 миллиона рублей, а работы, по предварительным расчётам, должны были занять около восьми месяцев.