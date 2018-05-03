Ещё
Суд обязал администрацию Копейска обеспечить водой жителей Вахрушево
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: 103 года строгого режима
Пока вы спали: 103 года строгого режима

Суд обязал администрацию Копейска обеспечить водой жителей Вахрушево 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Суд по иску прокуратуры обязал администрацию Копейска обеспечить бесперебойное водоснабжение для жителей посёлка Вахрушево, сообщают в пресс-центре регионального надзорного ведомства.
Ранее глава городского округа получал от правоохранителей представление за ненадлежащую организацию водоотведения в посёлке, однако проблему не устранили. Повторная проверка, в которой участвовали представители минэкологии, Роспотребнадзора, администрации и коммунальных служб, выявила переполнение выгребных ям.
Напомним, серьёзные проблемы с водоснабжением в посёлке Вахрушево начались ещё летом 2016 года, когда здесь едва не ввели режим ЧС из-за пересохших скважин. Осенью того же года губернатор Борис Дубровский распорядился выделить на строительство водопровода для посёлка 32,7 миллиона рублей, а работы, по предварительным расчётам, должны были занять около восьми месяцев.
АиФ: последние новости
3 мая в Челябинск приедет автоколонна "Вахта памяти" Южноуральские ветераны получат 25 открыток от президента к 9 Мая Металлурги «Уральский кузницы» провели массовые субботники
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полномочия Медведева передадут Кудрину531
В центре Москвы произошла драка со стрельбой47
Еще один мессенджер заблокируют в России66
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка21
В Лондоне в толпе прогремел взрыв120
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Армения останется без еды
В мире Кавказ
03:26
В Москве ожидается до 24 градусов тепла
Общество Новости Москвы
02:09
Гузеева жестко ответила поклоннице
Шоу-бизнес
00:55
КНДР готова пойти на полную денуклеаризацию
В мире Оружие
00:14
Взрыв в Лондоне попал на видео
Другое Происшествия
00:25
В Лондоне в толпе прогремел взрыв
Происшествия В мире
03:51
Истребитель Су-27 «ужасает» НАТО
Оружие Армия
00:34
Рослесхоз рассказал, накроет ли Москву смогом
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение