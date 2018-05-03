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В День Победы по Уфе вновь пройдёт «Бессмертный полк»
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В День Победы по Уфе вновь пройдёт «Бессмертный полк» 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
В Уфе 9 мая 2018 года в пятый раз состоится шествие «Бессмертный полк», сообщает пресс-служба мэрии города. Тем, кто желает принять участие в гражданско-патриотической акции, необходимо сделать транспарант с портретом своего солдата и подойти к 11:00 на участок проспекта Октября от улицы Шафиева (остановка «Юношеская библиотека») до улицы 50 лет СССР (остановка «Спортивная»). На этом участке комплектуется колонна из числа всех желающих.
На участке проспекта Октября от остановки «Госцирк» до остановки «Юношеская библиотека» будет строиться колонна из числа школьников и студентов.
Построение будет длиться от 11 до 12 часов.
В 12:00 будет объявлена Минута молчания, а в 12:15 колонна начнет движение и пройдет по ул. Проспект Октября от остановки «Спортивная» до «Бульвара славы».
Движение транспорта по проспекту Октября от улицы 50 лет СССР до Шота Руставели будет перекрыто с 10 до 14 часов.
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