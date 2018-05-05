Куда сходить в Уфе на 9 Мая 

В День Победы в Великой Отечественной войне в Уфе пройдут торжественные митинги, церемонии возложения цветов и многое другое. По традиции главной центральной площадкой станет площадь Ленина.
В 10 утра здесь выступит духовой оркестр Городского Дворца культуры.
С 12 до 13 часов в пятый раз в столице пройдет общероссийская гражданско-патриотическая акция «Бессмертный полк». Все, кто помнит и чтит своего ветерана, деда, прадеда, встанет в колонну «Бессмертного полка» с фотографией своего солдата, чтобы пройти шествием по проспекту Октября. Шествие пройдет от остановки «Спортивная» до «Бульвара славы».
С 15:00 до 16:30 на площади Ленина пройдет концерт «Мир без войны».
А с 16:30–17:30 — концерт Уфимской детской филармонии.
В 17:30 и до 18:30 выступит коллектив Городского культурно-досугового центра.
С 18:30 до 19:30 — концерт Фольклорного ансамбля песни и танца «Мирас».
В 19:30–21:00 на сцене будет выступать звезды телеканала «Туган тел».
С 21:00 до 22:00 — концерт солистов и творческих коллективов Городского Дворца культуры.
Завершатся праздничные мероприятия в День Победы красочным салютом в 22:00 на площади Ленина.
Также концерты пройдут и на площади ДК «Моторостроитель» и в Парке культуры и отдыха «Первомайский», в парке Победы, в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Гафури, в парке им. И. Якутова, в парке им. В. И. Ленина, в сквере «Волна», в парке культуры и отдыха Демского района.
В парках будут организованы военно-полевые кухни для ветеранов ВОВ и Тыла.