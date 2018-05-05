«Бессмертный полк» в Уфе: какие дороги перекроют и как выстроится колонна

9 Мая в башкирской столице пройдет ставшая уже традицией общероссийская гражданско-патриотическая акция «Бессмертный полк». Тысячи уфимцев пронесут по улицам города фотографии участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

— Все, кто помнит и чтит своего ветерана, деда, прадеда, встанет в колонну «Бессмертного полка» с фотографией своего солдата, чтобы пройти шествием по проспекту Октября. С каждым годом количество людей, принимающих участие в шествии, увеличивается. В 2017 году приняли участие около 53 тысяч человек, — отметили в городской администрации.

Шествие начнется в 12:00 и пройдет по проспекту Октября от остановки «Спортивная» до «Бульвара славы».

Согласно схеме, начало колонны формируется в районе Госцирка, во главе колонны будет идти знаменная группа, далее — организованные колонны районных администраций со школьниками и их родителями, в районе улицы Шафиева будут формироваться колонны студентов вузов и ссузов, а затем пойдут члены общественных организаций, работники предприятий, жители и гости столицы.