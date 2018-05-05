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«Бессмертный полк» в Уфе: какие дороги перекроют и как выстроится колонна
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«Бессмертный полк» в Уфе: какие дороги перекроют и как выстроится колонна 

ufa1.ru 54 минуты назад
Фото: ufa1.ru
9 Мая в башкирской столице пройдет ставшая уже традицией общероссийская гражданско-патриотическая акция «Бессмертный полк». Тысячи уфимцев пронесут по улицам города фотографии участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
— Все, кто помнит и чтит своего ветерана, деда, прадеда, встанет в колонну «Бессмертного полка» с фотографией своего солдата, чтобы пройти шествием по проспекту Октября. С каждым годом количество людей, принимающих участие в шествии, увеличивается. В 2017 году приняли участие около 53 тысяч человек, — отметили в городской администрации.
Шествие начнется в 12:00 и пройдет по проспекту Октября от остановки «Спортивная» до «Бульвара славы».
Согласно схеме, начало колонны формируется в районе Госцирка, во главе колонны будет идти знаменная группа, далее — организованные колонны районных администраций со школьниками и их родителями, в районе улицы Шафиева будут формироваться колонны студентов вузов и ссузов, а затем пойдут члены общественных организаций, работники предприятий, жители и гости столицы.
По всем вопросам участия в акции жители города могут обратиться в администрации районов, а также в управление образования администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
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