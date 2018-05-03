Сколько ветеранов Великой Отечественной войны проживает на Среднем Урале

По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, всех ветеранов Великой Отечественной войны поздравят с Днем Победы, а также пригласят на праздничные мероприятия.

Сейчас в регионе проживает более 44 тыс. ветеранов. «К сожалению, время неумолимо, и с каждым годом с нами все меньше остается непосредственных участников Великой Отечественной войны. Есть муниципалитеты, где проживает всего несколько фронтовиков. В каждом районе, в каждом населенном пункте своих ветеранов должны знать поименно. Я также убежден, что каждый глава муниципалитета должен иметь четкое представление о том, в чем именно больше всего нуждаются ветераны, как им можно помочь здесь и сейчас», — заявил Евгений Куйвашев.

Кроме того, накануне 9 мая глава региона поручил местным властям проверить состояние памятников, мемориалов и мест захоронения воинов Великой Отечественной войны. Памятные комплексы должны быть приведены в порядок и благоустроены.