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Сколько ветеранов Великой Отечественной войны проживает на Среднем Урале
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Сколько ветеранов Великой Отечественной войны проживает на Среднем Урале 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Свердловской области, поздравят с Днем Победы. Евгений Куйвашев рассказал о том, сколько фронтовиков проживает в регионе, об этом сообщает в четверг, 3 мая, «АиФ-Урал».
По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, всех ветеранов Великой Отечественной войны поздравят с Днем Победы, а также пригласят на праздничные мероприятия.
Сейчас в регионе проживает более 44 тыс. ветеранов. «К сожалению, время неумолимо, и с каждым годом с нами все меньше остается непосредственных участников Великой Отечественной войны. Есть муниципалитеты, где проживает всего несколько фронтовиков. В каждом районе, в каждом населенном пункте своих ветеранов должны знать поименно. Я также убежден, что каждый глава муниципалитета должен иметь четкое представление о том, в чем именно больше всего нуждаются ветераны, как им можно помочь здесь и сейчас», — заявил Евгений Куйвашев.
Кроме того, накануне 9 мая глава региона поручил местным властям проверить состояние памятников, мемориалов и мест захоронения воинов Великой Отечественной войны. Памятные комплексы должны быть приведены в порядок и благоустроены.
Напомним, на празднование Дня Победы городские власти планируют потратить 20 млн рублей. В праздничном концерте, который пройдет на площади перед Театром Драмы, выступят Елена Ваенга и группа «Любэ». Также со сцены уральцев поздравят актеры Мария Шукшина и Андрей Мерзликин, композитор и основатель группы «Баян Микс» Сергей Войтенко, уральский государственный академический русский народный хор, хор мальчиков «Созвездие» и руководитель мотоклуба «Черные ножи» Михаил Головко.
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