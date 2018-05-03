Улицу на севере Тамбова вновь залило нечистотами

Вчера вечером улицу Агапкина на севере Тамбова вновь залило канализационными водами. Они текут от перекрестка на Глазкова вниз к Мичуринской.

«На улице нечем дышать, — приводит слова очевидца Новый Тамбов. — И такая история стабильно раз в два-три месяца происходит». Канализация на этом участке протекает регулярно. Коммунальщики утверждают, что коллектор часто забивается строительным и бытовым мусором, который жители спускают в унитаз.

Что стало причиной вчерашней аварии, пока не известно.

«ФедералПресс» напоминает, на прошлой неделе депутаты Тамбовской гордумы поддержали проект об увеличении повышения тарифов на услуги ЖКХ выше нормативов, утвержденных правительством РФ

Изменения коснутся 332 многоквартирных домов, не имеют счетчиков воды. Тарифы будут повышены до 8,3% против утвержденных правительством 6,8%.