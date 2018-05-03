Ещё
9 Мая в Рыбинске будет работать ретротанцплощадка «Рио-Рита — радость Победы»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: 103 года строгого режима
Пока вы спали: 103 года строгого режима

9 Мая в Рыбинске будет работать ретротанцплощадка «Рио-Рита — радость Победы» 

Портал органов государственной власти Ярославской области 1 час назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
Рыбинский поселок ГЭС готовится к приему «ленинградской эстафеты радости». 9 Мая в 18 часов на площади Дома культуры и в парке поселка развернется ретротанцплощадка «Рио-Рита — радость Победы». В исполнении военного духового оркестра Министерства обороны весь вечер будут звучать мелодии 30 — 40-х годов прошлого века.
Атмосферу городского празднования Дня Победы дополнит и антураж: костюмы того времени, стилизованная торговля мороженым, пирожками, газировкой, газетами. Из репродукторов будут звучать радиообъявления в исполнении Юрия Левитана. Гостей праздника ждут подарки — шарики и значки. Будут работать фотозоны с тантамаресками, сиренью и ретроавтомобилями. Вспомнить стиль ушедшей эпохи позволит показ мод гражданской одежды 40 — 50-х годов. В зоне «Детство» все желающие смогут вспомнить или научиться игре в классики и в лапту. Ознакомительный мастер-класс по танцам будет организован и для гостей праздника: профессиональные танцоры помогут освоить базовые элементы фокстрота, вальса, танго.
Будет открыт для посещений и экспозиционный комплекс «Советская эпоха» в Доме культуры ГЭС. Каждый час здесь будут проходить бесплатные экскурсии для посетителей.
— Это прекрасная возможность окунуться в эмоции городского праздника, ощутить, как объединяет людей общая радость, и просто замечательно провести вечер, — сказала директор департамента культуры Ярославской области Юлия Рыбакова. — Мы приглашаем всех на этот светлый, добрый праздник.
«Рио-Рита — радость Победы» — это федеральный сетевой арт-проект, организованный консалтинговым агентством «Город мастеров» (Санкт-Петербург). Соорганизатором выступает департамент культуры Министерства обороны РФ. Арт-проект реализуется с 2016 года при поддержке администрации Санкт-Петербурга и уже охватил восемь городов России. Рыбинск стал первым участником проекта, не имеющим столичного статуса.
Фото из группы проекта в Facebook
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
График работы центров «Мои Документы» изменится в связи с майскими праздниками Собственникам зданий – объектов культурного наследия придется снять с фасадов кондиционеры, рольставни и спутниковые антенны За счет проекта «Решаем вместе!» в Ярославле благоустроят еще два парка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полномочия Медведева передадут Кудрину531
В центре Москвы произошла драка со стрельбой47
Еще один мессенджер заблокируют в России66
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка21
В Лондоне в толпе прогремел взрыв120
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Армения останется без еды
В мире Кавказ
03:26
В Москве ожидается до 24 градусов тепла
Общество Новости Москвы
02:09
Гузеева жестко ответила поклоннице
Шоу-бизнес
00:55
КНДР готова пойти на полную денуклеаризацию
В мире Оружие
00:14
Взрыв в Лондоне попал на видео
Другое Происшествия
00:25
В Лондоне в толпе прогремел взрыв
Происшествия В мире
03:51
Истребитель Су-27 «ужасает» НАТО
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение