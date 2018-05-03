9 Мая в Рыбинске будет работать ретротанцплощадка «Рио-Рита — радость Победы»

Рыбинский поселок ГЭС готовится к приему «ленинградской эстафеты радости». 9 Мая в 18 часов на площади Дома культуры и в парке поселка развернется ретротанцплощадка «Рио-Рита — радость Победы». В исполнении военного духового оркестра Министерства обороны весь вечер будут звучать мелодии 30 — 40-х годов прошлого века.

Атмосферу городского празднования Дня Победы дополнит и антураж: костюмы того времени, стилизованная торговля мороженым, пирожками, газировкой, газетами. Из репродукторов будут звучать радиообъявления в исполнении Юрия Левитана . Гостей праздника ждут подарки — шарики и значки. Будут работать фотозоны с тантамаресками, сиренью и ретроавтомобилями. Вспомнить стиль ушедшей эпохи позволит показ мод гражданской одежды 40 — 50-х годов. В зоне «Детство» все желающие смогут вспомнить или научиться игре в классики и в лапту. Ознакомительный мастер-класс по танцам будет организован и для гостей праздника: профессиональные танцоры помогут освоить базовые элементы фокстрота, вальса, танго.

Будет открыт для посещений и экспозиционный комплекс «Советская эпоха» в Доме культуры ГЭС. Каждый час здесь будут проходить бесплатные экскурсии для посетителей.

— Это прекрасная возможность окунуться в эмоции городского праздника, ощутить, как объединяет людей общая радость, и просто замечательно провести вечер, — сказала директор департамента культуры Ярославской области Юлия Рыбакова . — Мы приглашаем всех на этот светлый, добрый праздник.

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