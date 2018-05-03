В Орле запретят проезд и изменят график движения троллейбусов

Причиной запрета проезда и стоянки автотранспорта в областном центре станет подготовка и проведение массовых мероприятий, посвящённых Дню Победы.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, движение в центре Орла будет затруднено несколько дней.

Генеральная репетиция торжественного марша войск Орловского территориального гарнизона и праздничных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне пройдёт 4, 7, 8 и 9 мая.

Движение и стоянка транспортных средств будут запрещены:

4 и 7 мая — с 00.00 до 19.00 запрещена стоянка на ул. Максима Горького (от пл. Ленина до ул. Пионерская), на пл. Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до Пролетарской горы) и на площадке перед гостиницей «Салют» до пл. Ленина;

— с 15.30 до 19.00 запрещено движение по ул. Максима Горького (от ул. Брестская до ул. Пионерская), по пл. Ленина (от ул. Салтыкова0Щедрина до Пролетарской горы), по Пролетарской горе.

8 мая — с 00.00 до 12.00 запрещена стоянка на ул. Пушкина (на уастке от Красного моста до пересечения с пер. Новосильский), на ул. Московская (от Красного моста до пер. Новосильский), на пл. Мира (от ул. Московская до ул. Пушкина);

— с 9.30 до 12.00 запрещено движение по ул. Карачевская (от ул. 1-я Посадская до ул. Гостиная), по ул. Гостиная (от ул. Карачевская до ул. Гагарина), по ул. Комсомольская (от ул. 1-я Посадская до Красного моста), по ул. Московская (от Красного моста до перечения с ул. Революции), по ул. Пушкина (от Красного моста до пер. Новосильский), по пл. Мира (между сквером Танкистов и гостиницей «Орел», от пересечения ул. Московская и ул. Степана Разина до пересечения ул. Пушкина и ул. 4-я Курская).

Движение транспорта будет организовано по маршрутам ул. Комсомольская — ул. Розы Люксембург — ул. 5 Августа — ул. 3-я Курская — пер. Новосильский — ул. Московская и ул. Комсомольская — ул. 1-я Посадская — ул. Брестская — ул. Октябрьская — ул. 60 лет Октября — ул. Герцена — ул. Московская.

9 мая — с 00.00 до 24.00 запрещена стоянка на ул. Салтыкова-Щедрина (от ул. Пионерская до ул. Полесская), на ул. Максима Горького (от ул. Брестская до ул. Пионерская), на пл. Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до Пролетарской горы), на площадке перед гостиницей «Салют» до пл. Ленина и на Пролетарской горе;

— запрещено движение:

с 8.00 до 12.00 по ул. Салтыкова-Щедрина (от ул. Пионерская до ул. Полесская);

с 9.00 до 24.00 по ул. Максима Горького (от ул. Брестская до ул. Пионерская), по пл. Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до Пролетарской горы), по Пролетарской горе.

Всероссийские соревнования по велосипедному спорту в гонке-критериум станут причиной затруднённого движения 9 мая с 11.00 до 14.00 запрещено движение транспорта по ул. Раздольная (от пересечения с ул. Бурова до пересечения с ул. Кузнецова).

В связи с проведением легкоатлетического пробега по улицам Орла, 9 мая с 13.00 до 15.30 будет запрещено движение транспортных средств по улицам Салтыкова-Щедрина (от ул. Красноармейская до ул. Полесская), Максима Горького (от ул. Красноармейская до ул. Брестская), Красноармейская (от ул. Максима Горького до ул. Салтыкова-Щедрина), по площади Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора) и по ул. Пролетарская гора.

В пресс-службе уточнили, что будет скорректировано движение троллейбусов:

троллейбус №5 «Железнодорожный вокзал — Технический университет» пройдет по следующему маршруту: железнодорожный вокзал — ул. Герцена — ул. 60-летия Октября — больница Семашко — ул. Октябрьская — 1-я Посадская — железнодорожный вокзал;

троллейбус №6 «Автовокзал — ул. Максима Горького» пройдет по следующему маршруту: автовокзал — ул. 1-я Посадская — ул. Октябрьская — больница Семашко — ул. Октябрьская — 1-я Посадская — автовокзал.

В связи с проведением Орловско-Курским региональным обособленным подразделением Дорпрофжел на Московской железной дороге культурно-массового мероприятия, посвященного Дню Победы, 9 мая с 00.00 до 11.30 будет запрещена стоянка транспортных средств на площадке между сквером Лескова и сквером Маяковского.