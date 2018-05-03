Прокуратура: половина автостоянок в Самаре незаконны

Самаре насчитывается 296 автомобильных стоянок. Около половины из них являются незаконными. Об этом сообщили в прокуратуре Самары.

— По принятым мерам прокурорского реагирования 60 незаконных автомобильных стоянок ликвидировали. Среди них — парковка на территории парка «Воронежские озера», напротив домов №№ 214-220 по улице Стара-Загора, — сообщили представители прокуратуры

По их словам, владельцы автостоянки незаконно заняли земельный участок. Сотрудники полиции возбудили административное дело. Нарушителей оштрафовали, а парковку ликвидировали.

— Сейчас в парке устанавливают ограждения для исключения дальнейшей деятельности автостоянки. Власти решают вопрос о благоустройстве территории, — сообщили в прокуратуре.