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Прокуратура: половина автостоянок в Самаре незаконны
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Прокуратура: половина автостоянок в Самаре незаконны 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Самаре насчитывается 296 автомобильных стоянок. Около половины из них являются незаконными. Об этом сообщили в прокуратуре Самары.
— По принятым мерам прокурорского реагирования 60 незаконных автомобильных стоянок ликвидировали. Среди них — парковка на территории парка «Воронежские озера», напротив домов №№ 214-220 по улице Стара-Загора, — сообщили представители прокуратуры.
По их словам, владельцы автостоянки незаконно заняли земельный участок. Сотрудники полиции возбудили административное дело. Нарушителей оштрафовали, а парковку ликвидировали.
— Сейчас в парке устанавливают ограждения для исключения дальнейшей деятельности автостоянки. Власти решают вопрос о благоустройстве территории, — сообщили в прокуратуре.
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