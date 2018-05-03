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Одна девушка, фотошоп и стандарты красоты в 18 странах мира
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Одна девушка, фотошоп и стандарты красоты в 18 странах мира 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Медицинский сервис Superdrug Online Doctor поручил маркетинговому агентству Fractl привлечь графических дизайнеров из 18 стран мира, чтобы те отфотошопили фотографию одной и той же девушки, основываясь на усредненных стандартах красоты, свойственных их народам.
После этого, учитывая широкий диапазон получившихся размеров тела, были опрошены 35 человек, которых попросили визуально оценить вес отфотошопленных женщин, исходя из предположения, что рост моделей составляет 165 сантиметров. В результате опроса выяснилось, что наиболее стройными оказались представительницы Китая (46,3 кг), Италии (49 кг) и Украины (54,4 кг), а наиболее полными — девушки из Румынии (66,2 кг), Колумбии (66,7 кг) и Испании (69,4 кг).
1. Оригинал фото
2. Аргентина
3. Южная Африка
4. Венесуэла
5. Испания
6. США
7. Китай
8. Колумбия
9. Филиппины
10. Голландия
11. Сирия
12. Перу
13. Египет
14. Румыния
15. Италия
16. Украина
17. Мексика
18. Великобритания
19. Сербия
20. Приблизительный вес и индекс массы тела по фото из разных стран
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