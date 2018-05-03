Обворожительные ведущие новостей из разных стран мира

Мы уже давно привыкли к лицам, которые мелькают на местных и федеральных каналах. Давайте посмотрим, кто рассказывает о главных новостях в других странах. Глаз радуется!

Источник: fishki.net 1. Венесуэльская телеведущая Юви Пальярес пообещала раздеваться в прямом эфире после каждой победы сборной по футболу. Так она и делала…

2. Телеведущая канала «Хабар», Казахстан — Асель Акбарова. У нее трое детей-подростков, но выглядит она очень молодо.

3. Мексиканская журналистка Ванесса Хаппенкотен рассказывает людям о спорте.

4. Барбара Бермудо — пуэрто-риканская журналистка.

7. Американская журналистка и комик Кэтрин Тимпф.

Необычный стиль у ведущей…

9. Албанская певица Блеона Керети попробовала себя в качестве ведущей новостей.

11. Ёко Сёно обвиняют в том, что она всегда с одним и тем же выражением лица, Япония

Зато в 32 она выглядит очень молодо.

13. Моника Ойос — соведущая на разных испанских каналах.

14. Пакистанская ведущая Рабия Анум.

15. Маргарита Якимова радует зрителей Белоруссии

17. Ху Де, Китай.

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