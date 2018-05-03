Рейгар Таргариен вернется во флэшбэках в 8 сезоне «Игры престолов»

Съемки 8 сезона «Игры престолов» продолжаются, и пока съемочная площадка остается единственным источником всевозможных спойлеров и новой информации. Так, например, стало известно, что в 8 сезоне зрители снова смогут увидеть Рейгара Таргариена — во флэшбэках.

Уилф Сколдинг, который сыграл роль брата Дейенерис Таргариен, мужа Лианны и биологического отца Джона Сноу , на днях засветился в Белфасте ( Ирландия ), где проходят съемки 8 сезона. По всей видимости, непривычный к «режиму строгой секретности» актер решил сфотографироваться рядом с отелем Europa в Белфасте — и поделиться этим фото в своем Instagram, после чего получил сотни комментариев про «Игру престолов». В итоге Сколдинг пост удалил — но, конечно, в интернете ничто не исчезает бесследно, так что теперь мы знаем, что исполнитель роли Рейгара Таргариена в данный момент находится на месте съемок финального сезона «Игры престолов».

Конечно, всегда остается вероятность, что Уилф просто приехал погулять по Белфасту и насладиться красотами Ирландии, а Рейгара в «Игре престолов» мы больше не увидим. Какая версия правдива — узнаем в 2019 году, когда HBO наконец-то выпустит последний сезон в эфир.

Rhaegar’s in town?! More flashbacks!#GameOfThrones pic.twitter.com/q7SUvldHbt

— A Red Priestess (@a_red_priestess) 30 апреля 2018 г.

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