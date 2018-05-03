Квадратные метры на лоне природы или где купить загородный дом или участок в Ленобласти

Цивилизация, соблазнившая людей городским комфортом, не смогла порвать вековую связь человека с природой. Поэтому с началом весны взоры горожан устремляются на цветущие поля и луга, тенистые леса и чистые реки. Счастливчики, успевшие приобрести дачу или домик в деревне, садятся за руль и едут на свой участок. Те, кто еще не успел обзавестись загородной недвижимостью, напряжено размышляют над вопросом стоит ли покупать дачу или частный дом.

Всем без исключения хочется, чтобы «квадратные метры на лоне природы» принесли положительные эмоции и не стали предметом юридических тяжб. Очень желательно, чтобы жизнь на даче была по-городскому комфортной и по-сельскому тихой.

Конечно, можно выбрать участки в непосредственной близости к городу, но они не позволят прикоснуться к девственной природе, которой не коснулась пагубная деятельность человека, и получить максимум удовольствия от отдыха. Пожалуй, лучшие и спокойные места для постройки дачи или дома в Ленинградской области — дачный поселок «Марьин парк» и коттеджный поселок «Верховский» под Выборгом . Они могут претендовать на звание «экологически чистых» благодаря своим ключевым преимуществам: гармоничному сочетанию уникальных природных факторов, наличию необходимой инфраструктуры и очень привлекательным ценам. На каждом из этих аспектов стоит остановиться подробнее.

Все поселки располагаются недалеко от озера, в шаговой доступности. Коттеджный посёлок «Верховский» расположен прямо на берегу реки «Перовки», где можно посидеть за удочкой. Величественные сосны и смешанные леса отличают эти дачные места под Выборгом В лесах водится дичь: кабаны, зайцы и лисы. Возле «Марьиного парка» можно увидеть точки гнездования аистов. Такая богатая фауна говорит о высокой экологической привлекательности региона в котором расположены поселки. В здешних лесах можно собрать много ягод и грибов. Это лучшие поселки в Ленинградской области для тех, кто ищет красивое спокойное место, окруженное первозданной природой. Верховский и Марьин парк надежно охраняются: на въезде располагается свой контрольно-пропускной пост, который обеспечивает безопасность проживающим. Таким образом, участки отлично подходят как для постройки дач, так и для постоянного проживания под Выборгом.

Для удобства проживания, каждый поселок обслуживается. Имеется освещение всех улиц, пропускная система и т.д. Поселки электрифицированы, имеют нужные коммуникации: водопровод и канализацию. Немаловажным достоинством приобретения здесь надела является возможность прописки.

Верховский и Марьин парк находятся в одном километре от съезда с трассы «Скандинавия». Дорога достаточно удобная, просыпана щебенкой. В непосредственной близости от этих мест расположен торговый центр «Аленка», в котором есть магазины, платежные терминалы и др.

Ну а цены? Цены намного ниже, чем в аналогичных коттеджных и дачных поселках под Петербургом или Выборгом. Беспроцентная рассрочка до 5 лет! Не верите? Позвоните!

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